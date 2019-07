Il n’y a pas eu match ce lundi sur le court n°1 du All England Club. Alors qu’il n’avait encore jamais passé le cap du deuxième tour en Grand Chelem, Ugo Humbert s’est arrêté au stade des huitièmes de finale dans le temple du tennis, à Wimbledon, barré par un irrésistible Novak Djokovic. Un véritable épouvantail pour le jeune Français de 21 ans, qui affichait jusqu’alors une victoire en Majeur, acquise dans le cadre de l’US Open la saison passée.

Une limite qui appartient désormais au passé, le Lorrain ayant franchi un sacré palier la semaine passée à Londres, en remportant trois matches dont un 16e de finale référence contre l’une des valeurs montantes du circuit, le Canadien Félix Auger-Aliassime. Du haut de son statut de n°1 mondial, "Nole" toutefois était d’un tout autre calibre… Face au meilleur relanceur qui soit, Ugo Humbert a rapidement compris que son arme de prédilection – son service – ne pèserait pas lourd dans les débats.

Trop rapidement breaké dans les deux premiers sets, à 2-1 puis 1-1, le natif de Metz n’a pas su contrer pour sa part un Serbe des plus appliqués. Ses 14 petites fautes directes en attestant quand le Français a offert pas moins de 34 points gratuits à son adversaire. Certes dans la troisième manche, Ugo Humbert s’est accroché jusqu’au fameux septième jeu, abandonné à l’intraitable "Djoker", vainqueur au final 6-3, 6-2, 6-3 en 1h44 de jeu.

"Ugo joue juste mais il n’était peut-être pas à son meilleur niveau aujourd’hui, notait à chaud Novak Djokovic sur l’antenne de beIN SPORTS. Je suis content de m’en être sorti en trois sets. Je ne prends rien pour acquis, j’essaie toujours de jouer mon meilleur tennis et les quarts de finale c’est bien mais je vise plus haut." Avec pour prochain challenger le Belge David Goffin, "l’un des joueurs les plus rapides du circuit, doté d’un remarquable jeu de jambes et qui obtient toujours de bons résultats face aux meilleurs", juge le tenant du trophée, qui brigue un cinquième sacre ici à Wimbledon.