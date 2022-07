Le triple tenant du titre Novak Djokovic a cédé son deuxième set du tournoi avant de battre logiquement le surprenant Néerlandais Tim van Rijthoven (104e mondial) 6-2, 4-6, 6-1, 6-2, et de rejoindre ainsi Jannik Sinner en quarts de finale de Wimbledon. "C'est un adversaire très fort. Je ne l'avais jamais affronté, il est nouveau sur le circuit, il a gagné son premier match ATP le mois dernier chez lui (à 's-Hertogenbosch où il a même gagné le tournoi, ndlr), mais il est très fort et il m'a fallu un peu de temps pour m'ajuster à son jeu", a commenté le Serbe, N.3 mondial. Ce dernier avait perdu un set face au Sud-coréen Soonwoo Kwon au premier tour avant d'expédier ses adversaires aux deuxième et troisième tours.

Il était parti pour en faire autant dimanche, mais van Rijthoven, bénéficiaire d'une invitation et qui s'est fait un nom en remportant en juin le tournoi sur gazon de 's-Hertogenbosch avec une victoire en finale contre le N.1 mondial Daniil Medvedev, s'est accroché. Il a réussi le break dans le deuxième set pour mener 4-3 et a sauvé quatre balles de débreak à 5-4 avant d'empocher la manche sur sa troisième balle de set. Le recordman de semaines passées à la place de N.1 mondial (373) a alors fait parler la poudre dans la manche suivante, emballée en 30 minutes en n'ayant perdu que trois points sur sa mise en jeu. Le Serbe a pris d'entrée de quatrième manche le service de van Rijthoven et a conservé l'avantage jusqu'au bout.