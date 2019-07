Ashleigh Barty continue son sans-faute à Wimbledon. La numéro 1 mondiale au classement WTA s'est facilement qualifiée pour le 3e tour du tournoi londonien, ce jeudi, en dominant Alison Van Uytvanck en deux sets (6-1, 6-3).

Au tour suivant, l'Australienne affrontera Harriet Dart ou Beatriz Haddad Maia.

She means business.



Racing into the third round, world No.1 @ashbar96 extends her match-winning run to 14 as she wastes no time in beating Alison Van Uytvanck#Wimbledon pic.twitter.com/bAT7OYuLJm