Pour Alizé Cornet, l'aventure continue à Wimbledon après son succès aisé (6-3, 6-3 en 1h21 de jeu) de ce jeudi au deuxième tour sur le gazon londonien face à l'Américaine Claire Liu, 75eme au classement. Plus convaincante encore contre Liu qu'elle ne l'avait été pour ses débuts dans le tournoi contre la Kazakhe Yulia Putintseva (victoire 6-3, 7-6), la Niçoise s'est logiquement hissée au troisième tour du tournoi. Ce qui était déjà arrivé à trois reprises à celle qui dispute cette semaine son... 65eme tournoi du Grand Chelem. Voilà pour ce qui est de la bonne nouvelle pour la numéro 1 française et 37eme au classement, qui a donc confirmé après sa demi-finale de la semaine dernière perdue contre Caroline Garcia à Bad Homburg qu'elle tenait la forme sur une surface qui n'est pas pour autant connue pour être sa préférée. Malheureusement cette bonne nouvelle en cache une mauvaise. Cornet, qui avait signé son meilleur résultat dans le tournoi en 2014 (elle avait alors atteint les huitièmes de finale), affrontera en effet sauf tremblement de terre (la Polonaise affrontera la lucky loser néerlandaise Pattinama Kerkhove, 138eme mondiale) Iga Swiatek.

Swiatek injouable depuis le 16 février dernier

Et le problème, c'est que cette dernière est actuellement injouable. Non seulement, la nouvelle numéro 1 mondiale depuis que l'Australienne Ashleigh Barty a décidé de prendre prématurément sa retraite n'a plus perdu un match depuis le 16 février dernier (à Dubaï contre Jelena Ostapenko) - elle a ensuite remporté les six tournois qu'elle a disputés, Roland-Garros compris - mais elle a de surcroît pris l'habitude de passer au rouleau compresseur toutes ses adversaires. La Croate Jana Fett, réduite en poussière au premier tour comme Cori Gauff, Daria Kasatkina et Jessica Pegula avant elle à Paris (la Chinoise Zheng avait pris un set avant de ne marquer que deux jeux), peut en attester : il n'y a rien à espérer actuellement contre Swiatek. La victoire de Cornet a donc tout d'une élimination programmée au tour suivant. Sauf exploit colossal de la Tricolore.