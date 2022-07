Jannik Sinner, 13e mondial, a remporté dimanche le magnifique duel des jeunes loups contre Carlos Alcaraz (7e) qu'il a dominé 6-1, 6-4, 6-7 (8/10), 6-3 en 8es de finale de Wimbledon. "C'est l'un de mes plus beaux résultats. Je ne m'y attendais pas parce que je n'avais jamais très bien joué sur gazon", a commenté l'Italien de 20 ans qui participe à son deuxième Wimbledon après son élimination dès le premier tour l'an dernier. Il n'avait même encore jamais remporté le moindre match sur gazon avant de débuter cette édition 2022 du Majeur londonien. Cette année, il s'est donc hissé jusqu'en quarts où il affrontera le triple tenant du titre Novak Djokovic (3e) ou le surprenant Néerlandais Tim van Rijthoven (104e et bénéficiaire d'un invitation).

Sinner avait déjà atteint les quarts de finale en Grand Chelem à deux reprises (Roland-Garros 2020 et Open d'Australie cette année), sans parvenir à aller plus loin. De son côté, l'Espagnol de 19 ans, phénomène de la première moitié de saison, jouait aussi son deuxième Wimbledon -- le troisième tournoi sur gazon de sa carrière -- après une élimination au deuxième tour l'an dernier. Dans leur duel de dimanche, d'une très grande intensité, Alcaraz a très bien joué, mais Sinner encore mieux. L'Italien (35 points gagnants pour 41 fautes directes) a concédé sept balles de break mais n'a jamais concédé son jeu de service. Alcaraz, lui, a perdu quatre fois son service (sur 12 balles de break) et réussi 33 coups gagnants pour 39 fautes directes.

A 1-1 dans le premier set, Sinner a aligné sept jeux pour empocher la première manche et se détacher 2-0 dans la deuxième. Alcaraz a alors interrompu la spirale infernale, mais trop tard pour cette deuxième manche qu'il a concédée. Le niveau s'est équilibré dans la troisième. Alcaraz a été bien plus menacé sur ses jeux de service que son adversaire, mais il est parvenu jusqu'au tie break où il a pris un net avantage en s'offrant trois balles de set à 6/3. L'Italien a alors aligné quatre points pour s'offrir une première balle de match, sauvée par Alcaraz qui en sauvera une deuxième à 8/7. A 8/8, l'Espagnol a réussi une superbe demi-volée amortie qui lui a donné une quatrième balle de set et cette fois Sinner a craqué dans un échange d'une grande intensité en finissant par commettre une faute.

"C'est dur de continuer à jouer de son mieux quand on a manqué des balles de match", a-t-il souligné. Mais tandis qu'il semblait plus atteint physiquement que son adversaire, Sinner a pris le dessus dans le quatrième set en réussissant le break pour mener 3-1. Il s'est encore procuré trois balles de match sur le service d'Alcaraz à 5-2, mais a dû attendre son propre jeu de service suivant pour conclure, sur la sixième balle de match au total, après 3h35 de match et après avoir sauvé une ultime balle de débreak.