"Je ne pense pas à cette série. Quand j'entre sur le court, j'espère juste jouer de mon mieux. Mais je vais tout faire pour allonger la série !", a assuré la Polonaise de 21 ans qui n'avait joué aucun tournoi de préparation sur gazon après son titre début juin sur la terre battue de Roland-Garros. Sa prochaine adversaire sera la Française Alizé Cornet (37e) pour une place en 8e de finale. En deux participations jusque-là, Swiatek n'a pas réussi à atteindre les quarts. Jeudi, elle a été mise sous pression immédiatement par Pattinama qui a réussi le break pour mener 2-1 dans la première manche. Swiatek a recollé, mais a immédiatement cédé de nouveau son jeu de service. Menée 4-2, elle a toutefois aligné quatre jeux d'affilée pour remporter la manche. Dans le deuxième set, Pattinama a fait le break pour mener 4-3 et a cette fois su conserver l'avantage pour égaliser à un set partout.

Un seul break a été réalisé dans la troisième manche, cette fois par Swiatek qui n'a plus été menacée jusqu'au bout. "Elle a très bien joué et compris ce qu'il fallait faire, alors je suis heureuse de m'en être sortie", a reconnu la Polonaise. Cette année, en l'absence de la tenante du titre Ashleigh Barty qui a pris sa retraite, elle est la favorite du Majeur sur gazon où elle vise un troisième titre du Grand Chelem après ses deux Roland-Garros (2020 et 2022). Depuis sa défaite au 2e tour à Dubaï en février, Swiatek n'a pas perdu le moindre match, enchaînant les titres sur dur à Doha, Indian Wells et Miami, puis sur terre battue à Stuttgart, Rome, Madrid et Roland-Garros.