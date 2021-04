Wimbledon : Une jauge à 25% en 2021, des matchs le « Middle Sunday » en 2022

Annulé l’an dernier en raison de la pandémie de coronavirus, le mythique tournoi de Wimbledon aura bien lieu cette année, et à deux mois du coup d’envoi, les organisateurs ont fait plusieurs annonces ce mardi. Et notamment une qui concerne le public. Sauf catastrophe d’ici là, la jauge de spectateurs sera fixée à 25% lors du tournoi. « Nous espérons vraiment que 25% est une position minimale à partir de laquelle nous pouvons construire. C'est notre désir absolu de permettre au plus grand nombre de personnes possible d'assister en toute sécurité au tournoi cette année. Au cœur de notre réflexion se trouve l'intention de créer le mix de spectateurs pour lequel Wimbledon est connu, tout en travaillant dur pour protéger la performance financière du tournoi, y compris le bénéfice que nous dégageons au profit du tennis britannique », a déclaré Sally Bolton, la directrice exécutive du tournoi.

Quatorze jours de tournoi à partir de 2022

L’autre annonce importante de cette journée, c’est que le tournoi ne durera plus treize mais quatorze jours ! En effet, Wimbledon faisait traditionnellement relâche lors du dimanche du milieu de la quinzaine (le fameux « Middle Sunday »), sauf en cas de très gros retard pris à cause de la pluie, notamment pour permettre au gazon de se reposer. Mais à partir de 2022, il y aura des matchs prévus ce jour-là. « Grâce à l'amélioration de la technologie et de l'entretien des terrains en gazon au cours des cinq dernières années, nous sommes convaincus de pouvoir nous occuper des courts, plus particulièrement du court central, sans une journée complète de repos », précisent les organisateurs. L'occasion de fêter en grande pompe les 100 ans du Court central... et accessoirement de remplir les caisses, qui se sont vidées suite à l'annulation de l'an passé, avec une journée de billetterie supplémentaire. Dès l'an prochain, tous les tournois du Grand Chelem compteront donc quatorze jours de compétition, sauf Roland-Garros qui en compte quinze puisqu'il débute le dimanche et non pas le lundi.