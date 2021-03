Wimbledon : Une édition 2021 avec du public !

Après l'annulation de l'édition 2020, Wimbledon va faire son grand retour dans le calendrier du tennis mondial cet été. En 2021, le tournoi londonien devrait même pouvoir accueillir du public. C'est en tout cas ce qui a été avancé par un communiqué publié ce jeudi. Si le All England Lawn Tennis Club annonce prendre des précautions, les organisateurs ont évoqué la possibilité de pouvoir garnir au moins partiellement les tribunes des courts de Wimbledon.

Cet espoir se base sur le plan de route établi par le gouvernement anglais qui planifie un retour du public pour les événements sportifs en extérieur à la mi-mai. Avec un tournoi prévu du 28 juin au 11 juillet, Wimbledon pourrait profiter des premiers essais réalisés dans les autres disciplines pour réussir son retour.

The AELTC has provided an update on plans for The Championships 2021, including public capacity, ticket distribution, the Queue and more ⬇️#Wimbledon