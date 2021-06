Wimbledon : Tsitsipas n’a pas réussi sa transition terre battue-gazon

Tsitsipas salue la performance de Tiafoe

Stefanos Tsitsipas est moins en verve sur gazon que sur terre battue. Finaliste des derniers Internationaux de France il y a de cela deux semaines face à Novak Djokovic sur les courts de Roland-Garros, le numéro 4 mondial a vu son parcours sur le gazon de Wimbledon prendre fin dès le premier tour. Le Grec a, en effet, été éliminé en trois manches par Frances Tiafoe. N’ayant pas pris part au moindre tournoi de préparation durant les deux semaines séparant la finale de Roland-Garros du premier tour de Wimbledon, Stefanos Tsitsipas a admis face à la presse que « c’était sûrement crucial d’avoir des matchs sur gazon dans les jambes », ajoutant que « ce n’est qu’à la fin du troisième set que j’ai pu avoir un meilleur feeling avec mon jeu ». « Je ne voulais pas que cela se passe comme ça », a ensuite confié la tête de série numéro 3 de « The Championships ».Mais, au-delà de critiquer sa propre performance, Stefanos Tsitsipas n’a pas manqué de mettre en avant le match réalisé par son adversaire. « Ul faut juste valoriser le travail de Francis Tiafoe et dire qu’il a très bien joué et que je ne pouvais pas maintenir l’intensité et faire quelque chose de meilleur », a confié le numéro 4 mondial. Présent sur le tournoi Challenger de Nottingham puis au Queen’s et à Eastbourne après son élimination d’entrée à Roland-Garros, l’Américain a pu passer d’une surface à l’autre, ce que Stefanos Tsitsipas n’a pas pu effectuer. « Il a eu une préparation solide et je pense que ces tournois l’ont l’aidé à se préparer pour la saison sur gazon, a confirmé le Grec face à la presse. La transition de la terre battue à l’herbe est le plus grand défi de notre sport. » Une transition que Stefanos Tsitsipas n'a pas su réaliser au mieux.