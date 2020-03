Wimbledon : Tous les scénarios étudiés, mais pas le huis clos

Communiqué des organisateurs de Wimbledon :



« Le All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) confirme qu’il continue à évaluer dans le détail tous les scénarios pour l’édition 2020 de Wimbledon, y compris le report et l’annulation, en raison de la pandémie de coronavirus. L’AELTC a planifié des mesures d'urgence depuis janvier, travaillant en étroite collaboration avec le gouvernement britannique et les autorités de santé publique pour suivre leurs conseils et comprendre l'impact probable du Covid-19 et des mesures d'urgence du gouvernement sur le tournoi de Wimbledon, et nos pensées vont à tous ceux qui sont affectés par cette crise en ce moment. Une réunion d'urgence du Conseil principal de l'AELTC est prévue pour la semaine prochaine, et en préparation, nous communiquons étroitement avec la Fédération anglais de tennis et avec l'ATP, la WTA, l'ITF et les autres Grands Chelems. (…) À l'heure actuelle, sur la base des conseils que nous avons reçus des autorités de santé publique, la très courte fenêtre dont nous disposons pour organiser le tournoi de Wimbledon en raison de la nature de notre surface suggère que le report n'est pas sans risque et difficulté importants. Jouer à huis clos est formellement exclu. »