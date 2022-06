Wimbledon - Tan : «J'ai levé les bras, sans être sûre»

Une victoire de prestige. Ce mardi soir, au premier tour de Wimbledon, la Française Harmony Tan, 115eme joueuse mondiale, a éliminé l'Américaine Serena Williams, 1204eme joueuse mondiale et bénéficiaire d'une wild card, en trois manches (7-5, 1-6, 7-6 (7)) et 3h14 de jeu. A l'issue de cette rencontre, la Tricolore est passée par la traditionnelle conférence de presse d'après-match. Dans des propos rapportés par le quotidien sportif L'Equipe, la joueuse est notamment revenue sur le contexte de ce match contre une telle légende : "C'était compliqué au début. Quand le tirage est sorti, tout le monde m'a dit : "Oh, tu joues Serena Williams !" Et du coup, j'ai coupé tous les réseaux sociaux tellement il y avait de messages... Je ne voulais pas me polluer la tête avec ça. J'ai fait de très bons entraînements. Même si j'ai y pensé quand même en me levant ce matin (mardi). Au début du match, je n'y croyais pas trop, je jouais une légende, et sur le central à Wimbledon. Et plus le match avançait, plus j'y croyais. J'ai commencé à me dire : "Peut-être tu peux le faire." Sans y croire à fond. Mais j'ai gagné et c'est la plus belle victoire de ma carrière. C'est juste incroyable."

"Elle m'a fait un peu peur"

Serena Williams, aujourd'hui âgée de 40 ans et qui fêtera ses 41 ans au mois de septembre prochain, compte un total de 23 titres du Grand Chelem, en simple, dans son immense carrière. De quoi forcément être impressionnée par une telle adversaire : "C'est impressionnant. Avant de rentrer sur le court, je la vois à côté de moi, et c'est vrai qu'elle m'a fait un peu peur, car je ne l'avais jamais vue en vrai. Sa carrure, sa prestance... Elle est imposante ! Même à la fin, quand on s'est serré la main, j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui m'impressionnait. Mais sur le court, je n'ai pas fait attention à elle. J'ai joué une balle, pas une adversaire."