Wimbledon : Serena Williams revient sur son année d'inactivité et évoque son retour

De retour en simple un an après, Serena Williams est l’une des attractions de Wimbledon, dont la quinzaine s’ouvrira ce lundi. La septuple lauréate sur le gazon londonien s’est présentée en conférence de presse ce samedi, à quelques heures de son entrée en lice face à la Française Harmony Tan, 113eme mondiale. Interrogée sur sa longue mise à l’écart du circuit, l’ancienne reine du classement WTA explique qu’elle n’a pas songé à arrêter sa carrière. « Je n'ai pas pris ma retraite. J'avais juste besoin de guérir physiquement et mentalement, rapporte la légende américaine âgée de 40 ans, plutôt discrète pendant ces mois de détresse. Et, oui, je n'avais aucun plan, pour être honnête. Je ne savais tout simplement pas quand je reviendrais. Je ne savais pas comment je reviendrais. »

Serena Williams espérait un retour à l'US Open 2021

Elle assure également avoir tout fait pour revenir pour l'US Open, en vain. « Ensuite, j'ai quand même essayé d'aller à New York. J'ai donné tout ce que je pouvais, chaque jour en me préparant. Mais je me suis dit que je n'allais pas y arriver. J'ai raccroché mes raquettes pour un peu de temps jusqu'à ce que je puisse guérir », ajoute-t-elle. Mais malgré une année sans jouer, Serena Williams est satisfaite de son processus de retour. Elle a repris la compétition la semaine dernière en double à Eastbourne avec Ons Jabeur et reconnait même qu’elle aurait faire plus tant elle s'est surprise.

De bonnes sensations à Eastbourne

« J'aurais probablement pu y jouer en simple. Je me suis sentie plus prête que ce que j'aurais pensé il y a un, ou deux, ou trois mois. » Les doutes sont levés à ce sujet même si revenir en simple dans un Majeur où elle a raflé sept couronnes est bien différent. D’autant plus là où elle détient des derniers souvenirs en simple douloureux : son abandon au 1er tour de la dernière édition face à Aliaksandra Sasnovich. « Il y avait toujours quelque chose depuis la fin du match qui était toujours dans mon esprit. Vous ne voulez jamais qu'un match se termine comme ça. C'est vraiment malheureux », admet une Serena Williams désormais 1204eme au classement WTA et prête à tourner la page d’une année 2021 très difficile physiquement et mentalement.