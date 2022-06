Wimbledon : Serena Williams de retour un an après ?

Le All England Club sera-t-il le théâtre du grand retour à la compétition de Serena Williams ? A bientôt 41 ans (le 26 septembre prochain), l'Américaine a en tout cas posté ce mardi dans la journée un message énigmatique sur son compte Instagram. En effet, lors d'une publication où l'on peut la voir sur du gazon avec ses chevilles strappées, la native de Saginaw (Michigan) a ajouté en légende : « SW et SW19 (le code postal de Wimbledon). C'est un rendez-vous. 2022, on se voit là-bas. » Ainsi, tout porte à croire que la joueuse aux 23 titres en Grand Chelem sera bien présente dans quelques jours pour le troisième Majeur de l'année, qui débute le 27 juin prochain. Pour rappel, celle qui pointe actuellement au 1 208eme rang au classement WTA et qui devait disparaître de ce dernier à l'issue de la prochaine édition de Wimbledon n'a plus joué depuis le 29 juin 2021. Ce jour-là, Williams avait dû abandonner au 1er tour dans la banlieue londonienne à 3-3 dans le premier set face à la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich, à cause d'une blessure à une jambe.





Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Serena Williams (@serenawilliams)



Le tournoi d'Eastbourne pour se tester ?



A l'époque, l'intéressée avait alors « le coeur brisé » et avait déclaré que « (s)on amour et (s)a gratitude vont vers les fans et l'équipe qui font qu'être sur le Centre Court est si spécial. Ressentir la chaleur et le soutien extraordinaires du public aujourd'hui quand je suis entrée sur le court et quand j'en suis sortie m'a énormément touchée. » Pour l'heure, le retour à la compétition de l'Américaine reste cependant un peu flou car elle n'a pas fait jouer son classement protégé au moment opportun auprès des organisateurs de Wimbledon. De ce fait, l'ancienne numéro une mondiale pourrait plutôt bénéficier d'une wild card pour espérer intégrer le tableau principal, à moins qu'elle ne tente un retour en douceur en s'inscrivant en double dans un premier temps. Comme sous-entendu sur son post Instagram, Williams pourrait également s'aligner sur le tournoi WTA 500 d'Eastbourne la semaine prochaine... L'intéressée ne devrait pas tarder à en dire plus.