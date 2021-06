Wimbledon : Raonic déclare forfait

Il ne sera pas de la partie. Ce samedi soir, via son compte Instagram officiel, le tennisman canadien Milos Raonic, âgé aujourd'hui de 30 ans, a officialisé son forfait pour l'édition 2021 de Wimbledon, qui se déroulera du lundi 28 juin au dimanche 11 juillet prochains. Sous son post annonçant cette nouvelle, le natif de Titograd a ainsi écrit : « Cela faisait longtemps que je n'avais pas partagé de mise à jour ici. Je voulais partager que je suis incroyablement triste et blessé de ne pas être prêt à concourir à Wimbledon cette année. C'est un sommet dans mon emploi du temps chaque année. Je travaillais dur pour préparer de nombreux tournois récents. L'avant-dernier jour, je me suis fait mal au mollet. J'ai travaillé dur pour le guérir, mais j'ai eu un léger recul. Par conséquent, je ne serai pas prêt pour Wimbledon. Je vais travailler dur pour revenir dès que possible. Merci pour votre patience et votre soutien. Milos. »

Raonic, en délicatesse avec un mollet

Depuis le début de sa carrière professionnelle, à savoir lors de l'année 2008, le Canadien a disputé un total de neuf éditions de Wimbledon, sans interruption, entre 2011 et 2019. Son meilleur résultat, sur le gazon londonien, restera évidemment sa finale disputée lors de l'année 2016 et perdue contre un local, à savoir le Britannique Andy Murray. Après cette belle performance, toujours du côté de Wimbledon, Milos Raonic avait ensuite fait preuve d'une belle régularité, avec deux quarts de finale, en 2017 puis en 2018, avant son huitième de finale de 2019. L'an dernier, en 2020, l'édition de Wimbledon avait alors été annulée, en raison de la pandémie de coronavirus. Actuellement, le Canadien, ancien numéro trois mondial et qui occupe aujourd'hui la 18eme position de ce même classement, reste en délicatesse avec l'un de ses mollets, ce qui explique donc cette toute récente décision. Pour rappel, Raonic était également absent à Roland-Garros.