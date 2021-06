Wimbledon : Quatre Français (au moins) passent les qualifs !

June 21, 2021 18:05 Onze Français et quatre Françaises ont disputé les qualifications de Wimbledon cette semaine. Benjamin Bonzi (25 ans, 118eme), Arthur Rinderknech (25 ans, 109eme), Antoine Hoang (25 ans, 156eme) et Grégoire Barrère (27 ans, 133eme) sont les premier à avoir franchi les trois tours et deux compatriote