Wimbledon : Pliskova "ne pleure jamais, normalement..."

Barty : "Je ne me rappelle même plus de la balle de match"

Karolina Pliskova a "adoré chaque minute sur ce court", comme elle l'a confié(6-3, 6-7, 6-3)... avant de fondre en larmes. "Je ne pleure jamais, normalement... Elle a joué un tournoi incroyable, elle a réussi un match fantastique. J'ai tout fait pour le lui rendre difficile, mais elle a été présente à chaque fois. Je la félicite chaleureusement et je remercie tout le monde, sans mon équipe je ne serais pas là... Je ne peux pas nommer tout le monde, y compris ma famille. Où que vous soyez, c'est grâce à vous tous que j'ai vécu ces semaines incroyables."En face, la n°1 mondiale a également eu du mal à retenir ses larmes lorsqu'on lui a fait remarquer qu'elle a rendu un hommage à son idole Pat Cash, en allant enjamber la tribune pour fêter son succès. "J'adore pouvoir me confronter à une joueuse pareille, je remercie chaleureusement toutes les personnes présentes. C'est mon rêve, je vous remercie du fond du coeur. J'ai continué à me battre, elle a sorti le meilleur de mon tennis et il fallait que je continue comme ça. C'est elle qui a rendu ça possible, grâce à son très bon niveau. Je me suis remis les idées en place pour le troisième set, je suis bien partie et j'ai tenu jusqu'au bout.", elle ne se "rappelle même plus de la balle de match". "J'ai vraiment pris du temps pour admettre que je voulais ce titre, l'impact est beaucoup plus grand que ce que j'imaginais, conclut l'Australienne de 25 ans. Je pensais éventuellement à ce que ça pouvait faire, mais le vivre grandeur nature, c'est incroyable. Je suis très heureuse de savoir que ma famille a pu regarder, j'ai hâte de les retrouver et de célébrer tout ça. C'est un succès majeur pour nous tous."