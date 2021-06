Wimbledon : Osaka et Goffin absents également

Sale journée pour les organisateurs de Wimbledon. Alors avoir appris le forfait de Rafael Nadal, qui renonce à la fois au tournoi londonien et aux Jeux Olympiques de Tokyo, ce sont David Goffin et Naomi Osaka qui ont annoncé qu’ils ne fouleraient pas le mythique gazon anglais dans moins de deux semaines. Le joueur belge de 30 ans (13eme mondial) a vu sa saison sur herbe basculer lundi dernier au premier tour du tournoi en Halle contre Corentin Moutet, lorsqu’il s’est tordu la cheville droite au début du deuxième set alors qu’il avait facilement remporté le premier. Il est allé au bout de ce set, perdu 7-5, avant d’abandonner. Ce jeudi, son agent a annoncé son forfait pour Wimbledon à l’agence Belga. « Oui, David est officiellement forfait pour Wimbledon suite à sa blessure à la cheville à Halle. Pour l’instant on en sait pas plus sur la durée exacte d’indisponibilité. Il est bien sûr déçu de rater un tournoi du Grand Chelem, d’autant qu’il avait bien repris sur gazon avant sa blessure. David m’a dit que c’était plus grave qu’une entorse bénigne, après des examens en Belgique. Il m’a dit que ce serait trop juste. La cheville n’a pas encore dégonflé. David se rend compte que la glace et les bandages ne suffiront pas pour jouer. Les ligaments doivent être touchés d’une manière ou d’une autre. L’idée est de faire de nouveaux examens en fin de semaine afin d’avoir ensuite un protocole de guérison d’autant qu’après Wimbledon les Jeux Olympiques arriveront vite. Ce sont désormais son prochain objectif. » David Goffin ne disputera donc pas son huitième Wimbledon, un tournoi dont il avait atteint les quarts de finale en 2019 (défaite contre Novak Djokovic).

Osaka vise Tokyo

Pour Naomi Osaka, il ne s’agit pas d’une blessure physique, mais plutôt mentale. La joueuse japonaise de 23 ans, n°2 mondiale, avait décidé d’abandonner Roland-Garros après sa victoire au premier tour, suite à la polémique qui a suivi sa décision de ne plus se rendre en conférence de presse. La quadruple gagnante en Grand Chelem avait alors révélé souffrir de moments de dépression. Elle a décidé de renoncer à Wimbledon, un tournoi où elle n’a jamais dépassé le troisième tour en trois participations, afin de revenir en pleine forme pour les Jeux Olympiques de Tokyo. « Elle prend actuellement du temps avec sa famille et ses amis. Elle sera prête pour les Jeux Olympiques et enthousiaste à l'idée de jouer devant son public », a expliqué son entourage dans un communiqué.