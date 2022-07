Wimbledon : Nadal souffre d'une déchirure mais veut jouer sa demie

La jurisprudence Djokovic

Rafael Nadal se présentera-t-il sur le Centre Court de Wimbledon vendredi après-midi pour affronter Nick Kyrgios en demi-finales. A priori, oui, mais le doute sera de mise jusqu'au bout. Le joueur espagnol, diminué lors de sa victoire au super tie-break contre Taylor Fritz en quarts de finale, a passé des examens ce jeudi matin à Londres, qui ont révélé une déchirure de 7 millimètres aux abdominaux, affirme le quotidien espagnol Marca. Le Majorquin a ressenti "comme un coup de fouet" dans la région abdominale pendant le premier set de son match contre l'Américain et a clairement baissé de rythme ensuite, notamment au service. Mais cela ne l'a pas empêché de l'emporterIl se testera vendredi matin avec son entraîneur Marc Lopez sur les courts du All England Club avant de prendre une décision définitive quant à sa participation à la demi-finale, mais les derniers échos sont plutôt positifs."Pour l'instant, je n'ai pas 100 % des informations. Je prendrai ma décision quand je les aurai, et j'écouterai les personnes qui savent, confiait Nadal après son quart de finale mercredi. Mon pied ne me fait pas mal, il ne me limite pas. Mais quand un truc me laisse du répit, un autre coince, je suis fatigué de ça. Mais c'est comme ça, on est en demie d'un Grand Chelem avec un problème. Il faut l'accepter. » Reste à savoir si cet état de forme sera suffisant pour battre Nick Kyrgios (qui est quant à lui touché à l'épaule droite, même si cela ne s'est pas trop vu lors de son quart de finale contre Cristian Garin).Rafael Nadal peut toujours trouver de l'espoir en se disant qu'en février 2021, Novak Djokovic était parvenu à remporter l'Open d'Australie en battant Taylor Fritz en finale, malgré une déchirure aux abdominaux subie au troisième tour contre... Taylor Fritz.