Wimbledon : Nadal, quasiment forfait, pourrait même mettre un terme à sa saison s'il gagne Roland-Garros !

Victoire à Roland-Garros = fin de saison pour Nadal ?

Aussi surprenant que cela puisse paraître, le 18eme Roland-Garros de Rafael Nadal, titré dès sa première participation, pourrait se terminer à la fois sur un bonheur et un malheur. Malgré ce syndrome (syndrome de Müller-Weiss), au pied gauche qui aurait très bien pu l'amener à renoncer au tournoi s'il n'avait pas eu l'assurance que son docteur personnel serait sur place à ses côtés à Paris, le Majorquin, vainqueur de l'épreuve à treize reprises, s'est aligné Porte d'Auteuil une fois encore. Après sa masterclass de mardi soir contre le vainqueur sortant et numéro 1 mondial Novak Djokovic, le maître des lieux s'apprête même à disputer, vendredi contre Alexander Zverev, sa quinzième demi-finale. Ensuite, que le gaucher au coup droit lasso dévastateur s'impose ou pas, on ne devrait plus beaucoup de le revoir cette saison sur le courts. A en croire Marca, Nadal souffre de nouveau beaucoup (il ne s'en est d'ailleurs pas caché après chacune de ses sorties depuis le début de la quinzaine) et il aurait décidé de s'offrir un long break après Roland-Garros. D'ailleurs, toujours selon le média espagnol, sa décision de ne pas participer à Wimbledon, où il n'a plus mis les pieds depuis 2019, serait quasiment actée.Mais ce n'est pas seulement Wimbledon que devrait manquer le "Taureau de Manacor" mais toute la fin de saison. Toujours selon Marca,« J'ai ce que j'ai au pied. Si on n'est pas capable de trouver une solution, ça va devenir super difficile pour moi. C'est tout. Je profite juste de chaque jour où j'ai la chance d'être là, sans trop penser à ce qui peut arriver dans le futur. Bien sûr je vais continuer à me battre pour trouver une solution, mais pour le moment, on n'en a pas (...) Je ne sais pas ce qui peut arriver après honnêtement », avait encore rappelé avec la plus grande franchise le protégé de Carlos Moya, mardi soir après avoir joué un vilain tour à Djokovic. S'il succède au Serbe dimanche et récupère ainsi son bien, Nadal pourrait bien offrir à ses fans leur dernier moment de plaisir en 2022. Cruel scénario qui se dessine pour le roi de la terre battue.