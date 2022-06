Wimbledon : Monfils déclare forfait

Hello, I wanted to give you a quick update following my foot injury. I have started to train again this week and I have felt really good. pic.twitter.com/iHDds1MdHZ

— Gael Monfils (@Gael_Monfils) June 23, 2022

Monfils a également manqué Roland-Garros cette saison

Il n'y avait visiblement pas vraiment de suspense à ce niveau-là, mais c'est désormais officiel. Ce jeudi, via son compte Twitter officiel, le Français Gaël Monfils a officialisé son forfait pour la prochaine édition de Wimbledon, qui se déroulera entre ce lundi 27 juin et le dimanche 10 juillet prochains. Sur ce fameux réseau social, le Tricolore a ainsi écrit, dans son communiqué : "Bonjour,et je me sentais vraiment bien. Je vais désormais pouvoir augmenter progressivement mon entraînement et passer plus de temps sur le court pour me remettre en forme tant d'un point de vue physique que tennistique. En raison de mon récent retour à l'entraînement et en raison des exigences physiques du tennis sur gazon / meilleur des cinq matchs, mon équipe et moi avons pris la décision de ne pas jouer à Wimbledon cette année. Je vais plutôt me concentrer sur ma préparation pour être prêt pour l'été. Je retournerai à la compétition à Hambourg puis à Kitzbühel avant de voyager aux États-Unis. A bientôt, Gaël."La dernière fois que Gaël Monfils a disputé un match de tennis, c'était lors du mois de mai dernier. A cette époque, et plus précisément le 3 mai dernier, au deuxième tour à Madrid, le Tricolore, 23eme joueur mondial, avait alors chuté contre le Serbe Novak Djokovic, aujourd'hui redescendu à la troisième place mondiale, mais à l'époque tête de série numéro une, en deux manches (6-3, 6-2) et 1h28 de jeu., alors que son entraînement n'a redémarré que depuis cette semaine seulement. Cette saison, Gaël Monfils a également et notamment manqué Roland-Garros, en raison d'un souci au niveau de son talon droit.