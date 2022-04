Wimbledon : Les Russes et les Biélorusses exclus !

Communiqué des organisateurs de Wimbledon :

"Au nom du All England Club et du comité de gestion du tournoi, nous souhaitons exprimer notre soutien continu à tous ceux qui sont touchés par le conflit en Ukraine en ces temps choquants et pénibles. Nous partageons la condamnation universelle des actions illégales de la Russie et avons soigneusement examiné la situation dans le contexte de nos devoirs envers les joueurs, envers notre communauté et envers le public britannique au sens large en tant qu'institution sportive britannique. Nous avons également pris en compte les directives établies par le gouvernement britannique spécifiquement en ce qui concerne les organismes et événements sportifs. Compte tenu du profil du tournoi de Wimbledon au Royaume-Uni et dans le monde, il est de notre responsabilité de jouer notre rôle dans les efforts généralisés du gouvernement, de l'industrie, des institutions sportives et créatives pour limiter l'influence mondiale de la Russie par les moyens les plus puissants possibles. Dans les circonstances d'une telle agression militaire injustifiée et sans précédent, il serait inacceptable que le régime russe tire des avantages de la participation de joueurs russes ou biélorusses au tournoi. C'est donc avec un profond regret que nous avons l'intention de refuser les inscriptions de joueurs russes et biélorusses au tournoi 2022.



Ian Hewitt, président du All England Club, a commenté : « Nous reconnaissons que c'est dur pour les personnes concernées, et c'est avec tristesse qu'elles souffriront des actions des dirigeants du régime russe. Nous avons très soigneusement examiné les mesures alternatives qui pourraient être prises dans le cadre des directives du gouvernement britannique, mais, compte tenu de l'environnement très médiatisé du tournoi, de l'importance de ne pas autoriser le sport à être utilisé pour promouvoir le régime russe et de nos préoccupations plus larges pour le public et la sécurité des joueurs (y compris la famille), nous ne pensons pas qu'il soit possible de procéder sur une autre base lors du tournoi. » Si les circonstances changent sensiblement d'ici juin, nous en tiendrons compte et réagirons en conséquence. Nous saluons également la décision de la LTA de refuser les inscriptions de joueurs russes et biélorusses aux événements britanniques afin de garantir que le tennis britannique adopte une approche cohérente tout au long de l'été."