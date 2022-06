Wimbledon : Le programme de vendredi

WIMBLEDON / VENDREDI 1ER JUILLET 2022

Centre Court

Parry (FRA)

Court n°1

Court n°2

Court n°3

Garcia (FRA)

Court n°12

Court n°18

Humbert (FRA)

A partir de 14h30- Jabeur (TUN, n°3)Djokovic (SER, n°1) - Kecmanovic (SER, n°25)Norrie (GBR, n°9) - Johnson (USA)A partir de 14h00Watson (GBR) - Juvan (SLO)Kerber (ALL, n°15) - Mertens (BEL, n°24)Otte (ALL, n°32) - Alcaraz (ESP, n°5)A partir de 12h00Tiafoe (USA, n°23) - Bublik (KAZ)Sakkari (GRE, n°5) - Maria (ALL)Sinner (ITA n°10) - Isner (USA, n°20)A partir de 12h00Begu (ROU) - Ostapenko (LET, n°12)Pas avant 13h30Cressy (USA) - Sock (USA, Q) : match interrompu à 4-6, 4-6Paul (USA, n°30) - Vesely (RTC)Zhang (CHN, n°33) -A partir de 12h00Basilashvili (GEO, n°22) - Van Rijthoven (PBS, WC)Un double masculinBouzkova (RTC) - Riske (USA, n°28)A partir de 12h00Tsurenko (UKR) - Niemeier (ALL)Un double masculin- Goffin (BEL)