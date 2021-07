Wimbledon : Le programme de samedi

WIMBLEDON

Samedi 3 juillet 2021 (programme en heure française)

Centre Court

A partir de 14h30

Court n°1

A partir de 14h00

Court n°2

A partir de 12h00

Court n°3

A partir de 12h00

Court n°12

A partir de 12h00

Court n°18

A partir de 12h00

Court n°14

A partir de 12h00

Court n°15

A partir de 12h00

Court n°16

A partir de 12h00

Court n°17

A partir de 12h00

Juvan (SLO) - Gauff (USA, n°20)Federer (SUI, n°6) - Norrie (GBR, n°29)Barty (AUS, n°1) - Siniakova (RTC)Cirstea (ROU) - Raducanu (GBR)Auger-Aliassime (CAN, n°16) - Kyrgios (AUS)Cilic (CRO, n°32) - Medvedev (RUS, n°2)Kerber (ALL, n°25) - Sasnovich (BIE)Fritz (USA, n°31) - A.Zverev (ALL, n°4)Berrettini (ITA, n°7) - Bedene (SLO)Sevastova (LET) - Krejcikova (RTC, n°14)Hurkacz (POL, n°14) - Bublik (KAZ)Muchova (RTC, n°19) - Pavlyuchenkova (RUS, n°16)Ivashka (BIE) - Thompson (AUS)Ostapenko (LET) - Tomljanovic (AUS)Linette (POL) - Badosa (ESP, n°30)Sonego (ITA, n°23) - Duckworth (AUS)