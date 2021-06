Wimbledon : Le programme de mercredi

WIMBLEDON

Mercredi 30 juin 2021 (programme en heure française)



Centre Court

A partir de 14h30

Djokovic (SER, n°1) - Anderson (AFS)

Boulter (GBR, WC) - Sabalenka (BLR, n°2)

Otte (ALL, Q) - A.Murray (GBR, WC)



Court n°1

A partir de 14h00

Svitolina (UKR, n°3) - Van Uytvanck (BEL)

Pas avant 14h00

Kyrgios (AUS) - Humbert (FRA, n°21) >>> interrompu par le couvre-feu 6-4, 4-6, 3-6, 6-1, 3-3

Evans (GBR, n°22) - Lajovic (SER)

Jabeur (TUN, n°21) - V.Williams (USA)



Court n°2

A partir de 12h00

Cornet (FRA) - Andreescu (CAN, n°5)

Pas avant 13h30

Pouille (FRA) - Norrie (GBR, n°29) >>> interrompu par la nuit à 7-6 (6)

Auger-Aliassime (CAN, n°16) - Monteiro (BRE)

Swiatek (POL, n°7) - Zvonareva (RUS)

Golubic (SUI) - Collins (USA)

Brengle (USA) - Kenin (USA, n°4)



Court n°3

A partir de 12h00

Berrettini (ITA, n°7) - Pella (ARG)

Verdasco (ESP) - Dimitrov (BUL, n°18)

Bencic (SUI, n°9) - Juvan (SLO)

Pattinama Kerkhove (PBS, Q) - Muguruza (ESP, n°11)



Court n°12

A partir de 12h00

Thompson (AUS) - Ruud (NOR, n°12)

Pas avant 13h30

O'Connell (AUS, Q) - Monfils (FRA) >>> interrompu par la nuit à 6-4, 2-6, 6-7 (5), 6-4, 2-3

Azarenka (BLR, n°12) - Kozlova (UKR)

Schwartzman (ARG, n°9) - Broady (GBR, WC)

Ahn (USA, LL) - Stephens (USA)



Court n°18

A partir de 12h00

Nishioka (JAP) - Isner (USA, n°28)

Pas avant 13h30

Cilic (CRO, n°32) - Caruso (ITA) >>> interrompu par la nuit à 7-6 (5)

Raducanu (GBR, WC) - Diatchenko (RUS, Q)

Harris (AFS) - Rublev (RUS, n°5)

Ka.Pliskova (RTC, n°8) - Vekic (CRO)



Court n°4

A partir de 12h00

Linette (POL) - Anisimova (USA)

Pas avant 14h30

Garin (CHI, n°17) - Zapata Miralles (Q, ESP)

Sonego (ITA, n°23) - P.Sousa (POR)

Seppi (ITA) - Kudla (USA, Q)

Podoroska (ARG) - Martincova (RTC)



Court n°5

A partir de 12h00

Kr.Pliskova (RTC) - Kovinic (MON)

Galan (COL) - Coria (ARG)

Perez (AUS, Q) - Burel (FRA, Q)

Tiafoe (USA) - Pospisil (CAN)



Court n°6

A partir de 12h00

Teichmann (SUI) - Giorgi (ITA)

Uchiyama (JAP, LL) - Alcaraz (ESP)

Fernandez (CAN) - Ostapenko (LET)

Hoang (FRA, Q) - Korda (USA)



Court n°7

A partir de 12h00

Van de Zandschulp (PBS, LL) - Barrère (FRA, Q)

Sorribes Tormo (ESP) - Konjuh (CRO, Q)

Kukushkin (KAZ) - Bublik (KAZ)

Begu (ROU) - Martic (CRO, n°26)



Court n°8

A partir de 12h00

Bolsova (ESP) - Badosa (ESP, n°30)

Duckworth (AUS) - Albot (MOL)

Siniakova (RTC) - Y.Wang (GBR, LL)

Gerasimov (BLR) - Khachanov (RUS, n°25)

Golubic (SUI) - Collins (USA)



Court n°9

A partir de 12h00

Moutet (FRA) - Bedene (SLO)

Minnen (BEL, Q) - Tomljanovic (AUS)

Govortsova (BIE, Q) - Vandeweghe (USA)

Vesely (RTC) - Fucsovics (HUN)



Court n°10

A partir de 12h00

Tsurenko (UKR) - Putintseva (KAZ)

Ruusuvuori (FIN) - Giron (USA)

Trungelliti (ARG, Q) - Bonzi (FRA, Q)

Alexandrova (RUS, n°32) - Osorio Serrano (COL, Q)



Court n°11

A partir de 12h00

Munar (ESP) - Ivashka (BLR)

Sevastova (LET) - Diyas (KAZ)

Kasatkina (RUS, n°31) - Tig (ROU)

Fognini (ITA, n°26) - Djere (SER)



Court n°14

A partir de 12h00

Bogdan (ROU) - Pavlyuchenkova (RUS, n°16)

Tsonga (FRA) - Ymer (SUE)

Johnson (USA) - Novak (AUT)

Davis (USA) - Keys (USA, n°23)

Koepfer (ALL) - Kwon (CdS)



Court n°15

A partir de 12h00

Karatsev (RUS, n°20) - Chardy (FRA)

Pas avant 13h30

Hibino (JAP) - Pera (USA)

Vondrousova (RTC) - Kontaveit (EST, n°24)

Liu (USA, Q) - Rybakina (KAZ, n°18)

Kecmanovic (SER) - Bautista Agut (ESP, n°8)



Court n°16

A partir de 12h00

Muchova (RTC, n°19) - Zhang (CHN)

Querrey (USA) - Carreno Busta (ESP, n°11)

Fritz (USA, n°31) - Nakashima (USA, Q)

Pegula (USA, n°22) - Samsonova (RUS, WC)

Sakkari (GRE, n°15) - Rogers (USA)



Court n°17

A partir de 12h00

Nishikori (JAP) - Popyrin (AUS)

Pas avant 13h30

Londero (ARG) - Mager (ITA)

Cirstea (ROU) - Murray Sharan (GBR, WC)

Mertens (BEL, n°13) - Zhu (CHN)

Pas avant 18h00

Shapovalov (CAN, n°10) - Andujar (ESP)