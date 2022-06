Wimbledon : Le programme de mardi

WIMBLEDON / LUNDI 27 JUIN 2022

Centre Court

Tan (FRA)

Court n°1

Court n°2

Court n°3

Court n°12

Court n°18

Burel (FRA)

Court n°4

Court n°5

Court n°6

Bonzi (FRA)



Paquet (FRA)



Court n°7

Grenier (FRA, LL)



Court n°8

Court n°9

Gaston (FRA)



Court n°10

Cornet (FRA)

Court n°11

Court n°14

Court n°15

Gasquet (FRA)



Court n°16

Rinderknech (FRA)

Court n°17

Dodin (FRA)

A partir de 14h30Swiatek (POL, n°1) - Fett (CRO, Q)Cerundolo (ARG) - Nadal (ESP, n°2)S.Williams (USA, WC) -A partir de 14h00Berrettini (ITA, n°8) - Garin (CHI)Korpatsch (ALL) - Watson (GBR) : interrompu par la nuit à 7-6 (7), 5-7Muchova (RTC) - Halep (ROU, n°16)Ritschard (SUI, Q) - Tsitsipas (GRE, n°4)A partir de 12h00Johnson (USA) - Dimitrov (BUL, n°18)Gauff (USA, n°11) - Ruse (ROU)Paolini (ITA) - Kvitova (RTC, n°25)Kubler (AUS, Q) - Evans (GBR, n°28)A partir de 12h00Sakkari (GRE, n°5) - Hives (AUS, Q)Jubb (GBR, WC) - Kyrgios (AUS)Auger-Aliassime (CAN, n°6) - Cressy (USA)Muguruza (ESP, n°9) - Minnen (BEL)µPas avant 18h00Martincova (RTC) - Pliskova (RTC, n°6)A partir de 12h00Peniston (GBR, WC) - Laaksonen (SUI)Pas avant 13h30Bencic (SUI, n°14) - Wang (CHI) : interrompu par la nuit à 4-6, 7-5Badosa (ESP, n°4) - Chirico (USA, Q)Bergs (BEL, WC) - Draper (GBR)Musetti (ITA) - Fritz (USA, n°11)A partir de 12h00Kostyuk (UKR) - Swan (GBR, WC)Pas avant 13h30Clarke (GBR, WC) - Harrison (USA, Q) : interrompu par la nuit à 6-7, 1-6, 5-5De Minaur (AUS, n°19) - Dellien (BOL)Kozlov (USA, LL) - Schwartzman (ARG, n°12)- Boulter (GBR, WC)Pas avant 18h00Masarova (ESP) - Dart (GBR)A partir de 12h00Buzarnescu (ROU) - Schunk (ALL, Q)Martinez (ESP) - Molcan (SLO)Lopez (ESP) - Van de Zandschulp (PB, n°21)Giorgi (ITA, n°21) - Frech (POL)A partir de 12h00Liu (USA) - Parrizas Diaz (ESP)Pas avant 13h30Taberner (ESP) - Opelka (USA, n°15) : interrompu par la nuit à 6-7 (5), 4-6, 2-1Querrey (USA) - Berankis (LIT)Krajinovic (SER, n°26) - Lehecka (RTC)Peterson (SUE) - Schmiedlova (SLO)A partir de 12h00Saville (AUS, WC) - Tomova (BUL)Kolar (RTC, LL) -Bara (ROU) -Novak (AUT, Q) - Bagnis (ARG)A partir de 12h00Huesler (SUI, Q) -Flipkens (BEL) - Fourlis (AUS, Q)Nakashima (USA) - Kuhn (ALL, Q)Rogers (USA, n°30) - Martic (CRO)A partir de 12h00Golubic (SUI) - Petkovic (ALL)Pas avant 13h30Altmaier (ALL) - Ymer (SUE) : interrompu par la nuit à 3-6, 5-7Wang (CHI) - Anisimova (USA, n°20)Carballes Baena (ESP) - Thompson (AUS)Galan (COL) - Koepfer (ALL)A partir de 12h00Wickmayer (BEL, Q) - Zhu (CHI)Brengle (USA) - Davis (USA)Popyrin (AUS) -Balazs (HON) - Bautista Agut (ESP, n°17)A partir de 12h00- Putintseva (KAZ, n°27)Kukushkin (KAZ, Q) - Brooksby (USA, n°29)Sonego (ITA, n°27) - Kudla (USA)Kucova (SLO) - Pigossi (BRE)A partir de 12h00Daniel (JAP) - Baez (ARG, n°31)Pas avant 13h30Sharma (AUS, Q) - Maria (ALL) : interrompu par la nuit à 6-4, 3-6Borges (POR, LL) - McDonald (USA)Sorribes Tormo (ESP, n°32) - McHale (USA, Q)Vandeweghe (USA, LL) - Rybakina (KAZ, n°17)A partir de 12h00Goffin (BEL) - Albot (ROU, Q)Teichmann (SUI, n°18) - Tomljanovic (AUS)Bodgan (ROU) - Yastremska (UKR)Gray (GBR, WC) - Tseng (TAI)Pas avant 18h00Bektas (USA, Q) - Andreescu (CAN)A partir de 12h00Zhang (CHN, n°33) - Doi (JAP)Sousa (POR) -Ruusuvuori (FIN) - Nishioka (JAP)Zheng (CHI) - Stephens (USA)A partir de 12h00Harrison (USA, Q) - Rus (PBS)Kartal (GBR, WC) - Kovinic (MON)Zapata Miralles (ESP, Q) - Sock (USA, Q)Shapovalov (CAN, n°13) -A partir de 12h00- Ostapenko (LET, n°12)Zanevska (BEL) - Krejcikova (RTC, n°13)Rune (DAN, n°24) - Giron (USA)Broady (GBR, WC) - Klein (SLO, Q)Pas avant 18h00Vekic (CRO) - Pegula (USA, n°8)