Wimbledon : Le programme de lundi

WIMBLEDON

Lundi 28 juin 2021 (programme en heure française)



Centre Court

A partir de 14h30

Djokovic (SER, n°1) - Draper (GBR, WC)

Stephens (USA) - Kvitova (RTC, n°10)

Murray (GBR, WC) - Basilashvili (GEO, n°24)



Court n°1

A partir de 12h00

Niculescu (ROU, Q) - Sabalenka (BLR, n°2)

Tsitsipas (GRE, n°3) - Tiafoe (USA)

Swiatek (POL, n°7) - Hsieh (TPE)



Court n°2

A partir de 12h00

Ferro (FRA) - Muguruza (ESP, n°11)

Delbonis (ARG) - Rublev (RUS, n°5)

Evans (GBR, n°22) - Lopez (ESP)

Buzarnescu (ROU) - V.Williams (USA)



Court n°3

A partir de 12h00

Swan (GBR, Q) - Keys (USA, n°23)

Wang (CHN, Q) - Kenin (USA, n°4)

Cecchinato (ITA) - Broady (GBR, WC)

Shapovalov (CAN, n°10) - Kohlschreiber (ALL)



Court n°12

A partir de 12h00

Millman (AUS) - Bautista Agut (ESP, n°8)

O'Connell (AUS, Q) - Monfils (FRA)

Ka.Pliskova (RTC) - Zidansek (SLO)

Sakkari (GRE, n°15) - Rus (PBS)



Court n°18

A partir de 12h00

Fucsovics (HUN) - Sinner (ITA, n°19)

Ahn (USA, LL) - Watson (GBR)

Fognini (ITA, n°26) - Ramos-Vinolas (ESP)

Mertens (BEL, n°13) - Dart (GBR, WC)



Court n°4

A partir de 12h00

Barrios Vera (CHI, Q) - Anderson (AFS)

Gracheva (RUS) - Martic (CRO, n°26)

Pegula (USA, n°22) - Garcia (FRA)

Herbert (FRA) - Andujar (ESP)



Court n°5

A partir de 12h00

Burrage (GBR, WC) - Davis (USA)

McDonald (USA, Q) - Khachanov (RUS, n°25)

Lajovic (SER) - Simon (FRA)



Court n°6

A partir de 12h00

Hercog (SLO) - Collins (USA)

Carballes Baena (ESP) - Pospisil (CAN)

Kwon (CdS) - Masur (ALL, Q)



Court n°7

A partir de 12h00

Kudla (USA, Q) - Davidovich Fokina (ESP, n°30)

Bouzkova (RTC) - Zvonareva (RUS)

Li (USA) - Podoroska (ARG)

Pas avant 18h00

Jabeur (TUN, n°21) - Peterson (SUE)



Court n°8

A partir de 12h00

Alexandrova (RUS, n°32) - Siegemund (ALL)

Otte (ALL, Q) - Rinderknech (FRA, Q)

Cuevas (URU) - Djere (SER)



Court n°9

A partir de 12h00

Osorio Serrano (COL, Q) - Kalinskaya (RUS, Q)

Martinez (ESP) - Travaglia (ITA)

Vekic (CRO) - Potapova (RUS)



Court n°10

A partir de 12h00

Seppi (ITA) - J.Sousa (POR)

Harris (AFS) - Berankis (LIT)

Samsonova (RUS, WC) - Kanepi (EST)



Court n°11

A partir de 12h00

Bagnis (ARG) - Kecmanovic (SER)

Begu (ROU) - Volynets (USA, Q)

Martincova (RTC) - Riske (USA, n°28)

Zhang (CHN, Q) - Hoang (FRA, Q)



Court n°14

A partir de 12h00

Kuznetsova (RUS) - Pattinama Kerkhove (PBS, Q)

Opelka (USA, n°27) - Koepfer (ALL)

Mladenovic (FRA) - Rybakina (KAZ, n°18)

Pas avant 18h00

Korda (USA) - De Minaur (AUS, n°15)



Court n°15

A partir de 12h00

Kudermetova (RUS, n°29) - Golubic (SUI)

Doi (JAP) - Liu (USA, Q)

Polmans (AUS, Q) - Lu (TPE)

Rogers (USA) - Stosur (AUS)



Court n°16

A partir de 12h00

Vesely (RTC) - Hanfmann (ALL)

Brengle (USA) - McHale (USA)

Garin (CHI, n°17) - Zapata Miralles (Q, ESP)



Court n°17

A partir de 12h00

Lao (USA, Q) - Boulter (GBR, WC)

Gerasimov (BLR) - Clarke (GBR, WC)

Schwartzman (ARG, n°9) - Paire (FRA)

Zhu (CHN) - Barthel (ALL)