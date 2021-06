Wimbledon : Le programme de jeudi

WIMBLEDON

Jeudi 1er juillet 2021 (programme en heure française)



Centre Court

A partir de 14h30

Barty (AUS, n°1) - Blinkova (RUS)

Vesnina (RUS) - Gauff (USA, n°20)

Federer (SUI, n°6) - Gasquet (FRA)



Court n°1

A partir de 14h00

Bolt (AUS, WC) - Norrie (GBR, n°29)

Alcaraz (ESP) - Medvedev (RUS, n°2)

Azarenka (BLR, n°12) - Cirstea (ROU)



Court n°2

A partir de 12h00

Sandgren (USA) - A.Zverev (ALL, n°4)

Svitolina (UKR, n°3) - Linette (POL)

Kerber (ALL, n°25) - Sorribes Tormo (ESP)

Auger-Aliassime (CAN, n°16) - Ymer (SUE)



Court n°3

A partir de 12h00

Petkovic (ALL) - Krejcikova (RTC, n°14)

Berrettini (ITA, n°7) - Van de Zandschulp (PBS, LL)

Kasatkina (RUS, n°31) - Ostapenko (LET)

Mager (ITA) - Kyrgios (AUS)



Court n°12

A partir de 12h00

Kr.Pliskova (RTC) - Pavlyuchenkova (RUS, n°16)

Duckworth (AUS) - Querrey (USA)

Bublik (KAZ) - Dimitrov (BUL, n°18)



Court n°18

A partir de 12h00

Muchova (RTC, n°19) - Giorgi (ITA)

Nishikori (JAP) - Thompson (AUS)

Cilic (CRO, n°32) - Bonzi (FRA, Q)

Raducanu (GBR, WC) - Vondrousova (RTC)



Court n°14

A partir de 12h00

Un double dames

Kostyuk (UKR) - Sevastova (LET)



Court n°5

A partir de 12h00

Un double messieurs

Pas avant 13h30

Sakkari (GRE, n°15) - Rogers (USA) >>> match interrompu par la nuit à 5-7



Court n°14

A partir de 12h00

Bedene (SLO) - Nishioka (JAP)

Martinez (ESP) - Monfils (FRA)

Tomljanovic (AUS) - Cornet (FRA)



Court n°15

A partir de 12h00

Un double dames

Pas avant 13h30

Kecmanovic (SER) - Bautista Agut (ESP, n°8) >>> match interrompu par la nuit à 3-6, 3-6, 7-6 (3), 2-3

Chardy (FRA) - Ivashka (BLR)

Hurkacz (POL, n°14) - Giron (USA)



Court n°16

A partir de 12h00

Garin (CHI, n°17) - Polmans (AUS, Q)

Sonego (ITA, n°23) - Galan (COL)

Juvan (SLO) - Burel (FRA, Q)



Court n°17

A partir de 12h00

Putintseva (KAZ) - Badosa (ESP, n°30)

Vandeweghe (USA) - Siniakova (RTC)

Fritz (USA, n°31) - Johnson (USA)

Hibino (JAP) - Sasnovich (BLR)