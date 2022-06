Wimbledon : La pluie retarde le début du programme du jour

WIMBLEDON / MERCREDI 29 JUIN 2022

Centre Court

Garcia (FRA)

Court n°1

Court n°2

Humbert (FRA)



Court n°3

Court n°12

Mannarino (FRA)



Court n°18

Court n°14

Parry (FRA)

Court n°15

Court n°16

Halys (FRA)

Court n°17

La pluie fait encore des siennes. Ce mercredi, du côté de Wimbledon, les premières rencontres sur gazon de cette troisième journée auraient dû démarrer à partir de 12h00. Mais, en raison de la pluie, tout a donc été chamboulé et aucune rencontre n'a encore se lancer. Ces fameux duels ont ainsi été retardés d'au moins 45 minutes, selon les propres termes des organisateurs.Et s'ils avaient donc, initialement, été retardés de 45 minutes, ils n'ont donc toujours pas encore commencé. Quant aux court Central et numéro un qui ont, quant à eux, un toit, les rencontres pourront débuter comme prévu, respectivement à partir de 13h30 et 13h00 heure locale.A partir de 14h30Djokovic (SER, n°1) - Kokkinakis (AUS)- Raducanu (GBR, n°10)Murray (GBR) - Isner (USA, n°20)A partir de 14h00Niemeier (ALL) - Kontaveit (EST, n°2)Pas avant 15h00Martincova (RTC) - Pliskova (RTC, n°6) : interrompu par la nuit à 6-7 (1), 5-5Norrie (GBR, n°9) - Munar (ESP)Sakkari (GRE, n°5) - Tomova (BUL)A partir de 12h00Ruud (NOR, n°3) -Kerber (ALL, n°15) - Linette (POL)Griekspoor (PBS) - Alcaraz (ESP, n°5)Wang (CHN) - Watson (GBR)A partir de 12h00Peniston (GBR, WC) - Johnson (USA)Wickmayer (BEL, Q) - Ostapenko (LET, n°12)Sinner (ITA n°10) - M.Ymer (SUE)Kawa (POL, Q) - Jabeur (TUN, n°3)A partir de 12h00Kalinina (UKR, n°29) - Tsurenko (UKR)Paul (USA, n°30) -Udvardy (HON) - Mertens (BEL, n°24)Van Rijthoven (PBS, WC) - Opelka (USA, n°15)A partir de 12h00Tiafoe (USA, n°23) - Marterer (ALL, Q)Maria (ALL) - Cirstea (ROU, n°26)Chwalinska (POL, Q) - Riske (USA, n°28)A partir de 12h00Goffin (BEL) - Baez (ARG, n°31)Bublik (KAZ) - Lajovic (SER)- Hontama (JAP, Q)A partir de 12h00Tabilo (CHI) - Kecmanovic (SER, n°25)Bouzkova (RTC) - Li (USA)Cocciaretto (ITA) - Begu (ROU)A partir de 12h00Un double damesOtte (ALL, n°32) - Harrison (USA, Q)Basilashvili (GEO, n°22) -A partir de 12h00Zhang (CHN, n°33) - Kostyuk (UKR)Vesely (RTC) - Davidovich Fokina (ESP)Galfi (HON) - Juvan (SLO)