Wimbledon : Kyrgios aurait préféré affronter Nadal

"En tant que compétiteur, je voulais vraiment jouer ce match", a ajouté l'Australien en conférence de presse, au lendemain de l'annonce du forfait de Nadal en raison de douleurs abdominales. "Ma première réaction a été un sentiment de déception. Toute mon énergie était concentrée sur mon match contre lui et la façon dont j'allais l'affronter tactiquement, sur les émotions que j'allais ressentir en entrant sur le court", a expliqué Kyrgios.

"Nous avons eu tant de grandes batailles. Ici, nous avons chacun battu l'autre une fois. Je voulais vraiment voir ce que le troisième chapitre allait donner", a encore dit Kyrgios. "On veut évidemment voir un joueur comme lui, si important pour notre sport, se retirer sur blessure (...) J'espère qu'il va s'en remettre et je suis sûr que je rejouerai contre lui dans un grand tournoi", a affirmé Kyrgios qui trouve toutefois "assez sympa" de se retrouver en finale.

"Joueurs différents, personnalités différentes"

Plus tôt, il avait apporté son soutien à Nadal sur les réseaux sociaux. "Joueurs différents, personnalités différentes. J'espère que ta convalescence se passera bien et nous espérons tous te revoir en bonne santé -- à la prochaine fois", a-t-il écrit sur Instagram.

Kyrgios et Nadal devaient être opposés vendredi en demi-finale du tournoi londonien, mais l'Espagnol, déjà vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem dont deux fois à Wimbledon (2008 et 2010), a été contraint de déclarer forfait en raison d'une déchirure abdominale qui ne l'a pas empêché de remporter son quart de finale contre Taylor Fritz mercredi. L'Australien de 27 ans affrontera en finale, avec un jour de repos supplémentaire, le vainqueur de l'autre demi-finale entre le Serbe Novak Djokovic, déjà six fois victorieux à Wimbledon, et le Britannique Cameron Norrie, héros local de cette édition 2022.