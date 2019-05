Wimbledon inaugure son 2e toit

Après avoir doté d'un toit son court central en 2009, Wimbledon vient de doubler la mise dix ans plus tard, puisque le tournoi du Grand Chelem "made in England" a inauguré ce dimanche le toit de son court numéro 1.

Pour l'occasion, les festivités étaient nombreuses, avec un petit concert de la chanteuse britannique Paloma Faith, mais également quelques échanges de balle entre joueuses et joueurs de légende, dont Goran Ivanisevic, Pat Cash, Martina Navratilova ou encore John McEnroe et Kim Clijsters.

Le tournoi se déroulera du 1er au 14 juillet 2019.

