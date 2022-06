Wimbledon (H) : Tsitsipas et Kyrgios expéditifs

Le covid provoque encore un forfait...

C'est un véritable choc qui va se dérouler samedi au troisième tour de Wimbledon ! Nick Kyrgios, jamais bon à prendre pour une tête de série, va défier Stefanos Tsitsipas pour une place en deuxième semaine. Les deux joueurs se sont imposés facilement ce jeudi, en trois sets. Le Grec, tête de série n°4, s'est défait de l'Australien Jordan Thompson (76eme) sur le score de 6-2, 6-3, 7-5 en 2h05 au terme d'un match très solide. Un break à 1-1 et 4-2 lui ont permis d'empocher la première manche, puis il s'est bien repris dans la deuxième en revenant de 1-3 à 6-3, puis a réussi le break décisif dans le troisième set au meilleur des moments, à 6-5. Il affrontera donc Nick Kyrgios, qui quant à lui s'est défait de Filip Krajinovic, tête de série n°26, sur le score de 6-2, 6-1, 6-1 en seulement 1h25.Il a pris le service adverse à 1-0 et 5-2 dans le premier set, 1-0 dans le deuxième, et 0-0, 2-0 et 5-1 dans le troisième. De quoi faire très peur à Tsitsipas, d'autant que Kyrgios l'a battu sur le gazon de Halle il y a deux semaines.Tête de série n°11, Taylor Fritz poursuit également sa route sans faire de bruit. L'Américain a disposé du Britannique Alastair Gray, invité par les organisateurs : 6-3, 7-6, 6-3 en 2h05. Un break à 1-0 lui a suffi pour gagner le premier set, puis il a réussi à gagner le deuxième au tie-break (7-3) après avoir pourtant été mené 4-1 puis 5-2. Et dans le troisième, il est revenu de 0-2 à 2-2, puis s'est imposé sur sa cinquième balle de match.