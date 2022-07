Wimbledon (H) : Sinner en quarts de finale après sa victoire sur Alcaraz

Après Roland-Garros 2020, il y aura Wimbledon 2022 pour Jannik Sinner. L’Italien s’est, en effet, qualifié pour le deuxième quart de finale en Grand Chelem de sa carrière à l’issue d’un beau combat face à Carlos Alcaraz, tête de série numéro 5 sur le gazon londonien. L’entame de match a pourtant donné l’impression que le 13eme mondial n’allait faire qu’une bouchée de son adversaire. En effet, si l’Espagnol a fait jeu égal avec son adversaire à l’occasion des deux premiers jeux, il a ensuite subi l’emprise de Jannik Sinner dans l’échange. Avec deux balles de break converties sur trois obtenues et une solidité à tout rompre au service, l’Italien a enchaîné cinq jeux remportés consécutivement et a conclu ce premier set dès que l’occasion s’est présentée. Un ascendant que Jannik Sinner n’a pas perdu de temps à conforter. En effet, dès le premier jeu, la tête de série numéro 10 de Wimbledon a pris le service de son adversaire. A nouveau dans l’incapacité d’obtenir la moindre balle de débreak, Carlos Alcaraz a vu les jeux passer sans pouvoir faire quoi que ce soit. Un dernier jeu blanc a alors permis à l’Italien de conforter sa domination.

Alcaraz n’a pas su saisir sa chance face à Sinner

Le match aurait alors pu tourner définitivement en faveur de Jannik Sinner. En effet, comme dans le deuxième set, le 13eme mondial a démarré le troisième en obtenant trois balles de break. Mais, cette fois, Carlos Alcaraz a su résister et tenir son jeu de service. A partir de là, les deux joueurs se sont neutralisés et, fort logiquement, sont allés au jeu décisif. Plus incisif, l’Espagnol a remporté six des neuf premiers points et obtenu trois balles de set. Jannik Sinner a su se reprendre pour les écarter mais n’a pas su convertir les deux balles de match qui ont suivi. Pas démobilisé, Carlos Alcaraz a su faire la décision sur le service de son adversaire pour relancer le match. C’est alors l’Italien qui a tremblé. L’Espagnol a eu ses deux premières balles de break dès le début de la quatrième manche mais sans avoir de la réussite. Jannik Sinner, quant à lui, n’a pas hésité pour mener quatre jeux à un, écartant trois balles de débreak dans le processus. L’Italien aurait pu conclure le match sur le service de Carlos Alcaraz mais ce dernier a retardé l’échéance, manquant également une balle de débreak. Mais c’est bien l’Italien qui a eu le dernier mot (6-1, 6-4, 6-7, 6-3 en 3h38’) pour valider son billet pour les quarts de finale.