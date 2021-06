Pour certains joueurs, l'interruption a parfois du bon. Pas pour Benoît Paire. Contraint de retourner aux vestiaires la veille en raison de l'obscurité grandissante, l'Avignonnais, mené deux sets à rien (6-3, 6-4) par Diego Schwartzman, avait déjà un pied et demi dehors. Au moment de se coucher, il lui restait toutefois toujours l'espoir de pouvoir réussir une remontée folle et de renverser le petit Argentin dans le cinquième set. Un rêve qui s'est mué en cauchemar mardi pour la reprise de la rencontre. Visiblement pas réveillé ou une fois de plus rattrapé par ses démons et son manque d'envie presque systématique du moment, le 46eme mondial n'a plus marqué le moindre jeu face au numéro 11 au classement, vainqueur 6-3, 6-4, 6-0 à l'arrivée. Schwartzman, éliminé en quarts de finale par Rafael Nadal à Roland-Garros, a aligné les jeux sous les yeux d'un Paire spectateur et qui n'a pratiquement fait que donner les points à son adversaire durant cette dernière manche qui l'a vu toucher le fond une fois de plus. Le vilain petit canard du tennis français, de plus en plus désespérant, a même reçu à 5-0, 3-0-0 un avertissement pour manque de combativité. "On nous met dans des bulles alors que tout le monde est à l’extérieur en train de boire des coups et que personne n’a le masque", a uniquement trouvé à rétorquer le barbu en réponse à sa sanction. Comme à Paris, le tournoi s'arrête d'entrée pour celui qui n'aura pas la possibilité de tenter de se racheter de ses échecs constants du moment à l'occasion des Jeux de Tokyo, dans la mesure où il ne sera pas retenu en raison de son comportement des derniers mois. Tête de série numéro 9 du tournoi londonien, Schwartzman se hisse au deuxième tour.