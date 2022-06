Wimbledon (H) : Nadal souffre mais passe contre Cerundolo

Comme Novak Djokovic, Rafael Nadal a perdu un set au premier tour de Wimbledon, mais l'Espagnol s'est montré plus inquiétant que le Serbe. Sans un sursaut en fin de quatrième set, le vainqueur de Roland-Garros aurait même été embarqué dans une cinquième manche contre Francisco Carundolo, mais il s'est finalement imposé 6-4, 6-3, 3-6, 6-4 en 3h35 contre le n°41 mondial, qui disputait son tout premier match à Wimbledon. Pas moins de dix breaks ont émaillé cette rencontre, où beaucoup de jeux ont été très longs, avec un total de 32 balles de break à défendre des deux côtés. Nadal a remporté le premier set en breakant à 5-4 et le deuxième en breakant à 3-2. Dans le troisième, il a pris le service de l'Argentin à 1-1 et semblait bien parti pour s'imposer en trois sets. Mais Cerundolo a pris sa chance et a débreaké à 2-1, avant de breaker une nouvelle fois à 5-3. Il a empoché la manche sur sa troisième balle de set, puis a enchaîné en prenant le service de l'Espagnol à 1-1 dans la quatrième. L'Argentin a ensuite manqué quatre balles de 4-1, et cela a été le début de la fin pour lui, puisque Nadal s'est déchaîné en fin de match, remportant 16 des 19 derniers points de la rencontre à partir de 4-2. Il assure donc l'essentiel en ralliant le deuxième tour, mais il faudra hausser son niveau de jeu contre Ricardas Berankis.

Kyrgios souffre aussi, Dimitrov abandonne

A noter également lors de cette journée de mardi la qualification de Nick Kyrgios. Le fantasque Australien, jamais bon à prendre pour une tête de série en début de tournoi, affrontait cette fois un joueur inconnu, l'invité britannique Paul Jubb, et il a eu toutes les peines du monde à le battre en cinq sets et 3h08 de jeu : 3-6, 6-1, 7-5, 6-7, 7-5. Kyrgios a servi 30 aces mais a également dû défendre 13 balles de break (2 breaks concédés au final), notamment à 5-5 dans le cinquième set. Il affrontera Filip Krajinovic (31eme mondial), qui a lui aussi gagné en cinq sets, contre Jiri Lehecka (5-7, 6-4, 6-7, 7-6, 6-4), malgré six breaks concédés. Un autre Australien sera présent au deuxième tour, en la personne d'Alex de Minaur (n°19) qui a tranquillement disposé de Hugo Dellien sur le score de 6-1, 6-3, 7-5, malgré deux breaks concédés. Pas de break en revanche contre Reilly Opelka, qui a servi 21 aces et a sauvé les trois occasions que s'est procuré Carlos Taberner, avant de le battre 7-6, 6-4, 6-4. Grigor Dimitrov (n°18), quant à lui, n'a pas pu aller au bout de son match contre Steve Johnson. Alors qu'il menait 6-4, 2-5, le Bulgare a abandonné en raison d'une blessure aux ischio-jambiers.