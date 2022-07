Wimbledon (H) : Nadal s'impose face à Sonego

Nadal à son aise

Rafael Nadal ne fera pas faux-bond aux huitièmes de finale de Wimbledon. Le « Taureau de Manacor », après avoir remporté les deux premiers tournois du Grand Chelem cette saison, a pris le meilleur sur Lorenzo Sonego pour voir la deuxième semaine à Londres. Si l’Italien, après avoir remporté sans trop de difficulté, a pensé pouvoir rivaliser avec le Majorquin, il a vite compris que ça ne serait pas possible. Convertissant deux de ses trois balles de break et ne laissant en route que deux points sur son service, Rafael Nadal a enchaîné cinq jeux remportés consécutivement, concluant une première manche expéditive sur un jeu blanc après 28 minutes de jeu. Toutefois, le numéro 4 mondial n’en avait pas assez. En effet, le début du deuxième set a été sur la même lancée que la fin du premier. Là-encore, l’Espagnol a mué deux de ses trois occasions de prendre le service en break pour mener quatre jeux à rien. L’écart étant fait, Rafael Nadal a assuré sur son service tout comme Lorenzo Sonego.Le résultat a été le gain de la manche à la deuxième occasion pour l’Espagnol. Ne voulant pas lâcher sa proie, le « Taureau de Manacor » a d’entrée affirmé son autorité en breakant dès le premier jeu. Dès lors, le Majorquin était sur les rails pour valider sa place en huitièmes de finale sans trop forcer. Toutefois, un grain de sable est venu se glisser dans la mécanique espagnole après une courte interruption pour fermer le toit du Centre Court afin de profiter de l’éclairage artificiel. Sur un jeu blanc, Lorenzo Sonego a pu effacer son break de retard et recoller à quatre jeux partout. Il n’en fallait pas moins pour réveiller Rafael Nadal. En effet, dans la foulée, la tête de série numéro 2 du tournoi a repris son jeu de service d’avance puis a conclu le match sans coup férir (6-1, 6-2, 6-4 en 1h58’). L’Espagnol retrouvera pour une place en quarts de finale Botic van de Zandschulp, tête de série numéro 21 et tombeur de Richard Gasquet.