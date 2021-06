Wimbledon (H) : Monfils, Paire et Rinderknech reprendront mardi

Monfils a égalité, Paire mal parti

Six joueurs français devaient débuter leur tournoi de Wimbledon ce lundi mais la pluie a retardé le coup d'envoi des rencontres de plusieurs heures et Pierre-Hugues Herbert, Gilles Simon et Antoine Hoang ont rapidement appris qu'ils ne joueraient pas et qu'ils pouvaient rentrer à leur hôtel. Gaël Monfils, Benoit Paire et Arthur Rinderknech ont en revanche pu débuter leurs rencontres, mais ils n'ont pas pu terminer, la nuit étant tombée sur Wimbledon vers 20h00 heure française (21h00 heure anglaise). Les trois Bleus étaient dans des situations bien différentes.Le Français a servi 24 aces et son adversaire 19 et Rinderknech a manqué une balle de match à 6-5 dans la dernière manche. Rappelons qu'un tie-break sera disputé si les deux joueurs arrivent à 12-12, comme le veut le règlement mis en place en 2019.Gaël Monfils (34 ans, 17eme), qui a remporté très peu de matchs depuis un an et qui n'a jamais dépassé les huitièmes de finale à Wimbledon, reprendra quant à lui avec un tie-break dans le troisième set contre le qualifié australien Christopher O'Connell (130eme), alors que les deux joueurs sont à égalité une manche partout (6-4 pour O'Connell puis 6-2 pour Monfils). Irrégulier au service (8 aces, 7 doubles-fautes), le Français n'était pas très serein sur le court mais reste largement en course pour se qualifier., en ne l'ayant breaké qu'une seule fois, au début du deuxième set.