Wimbledon (H) : Gaston impuissant face à Sonego

Ugo Humbert et Richard Gasquet restent les deux seuls Français qualifiés pour le troisième tour de Wimbledon pour le moment. Hugo Gaston n'est en effet pas parvenu à les rejoindre, Lorenzo Sonego ayant mis fin à son parcours londonien. Qualifié pour le deuxième tour d'un Grand Chelem ailleurs qu'à Roland-Garros pour la première fois de sa carrière, le Toulousain de 21 ans (66eme mondial) n'a rien pu faire contre l'Italien, classé douze rangs devant lui, et qui avait disputé les huitièmes de finale l'an passé (défaite contre Federer). Le Turinois, déjà vainqueur de Gaston à deux reprises par le passé, s'est imposé 7-6, 6-4, 6-4 en 2h31. Le Français a notamment souffert sur son service, avec 13 balles de break à défendre au total, et trois breaks concédés, et ses amorties n'ont pas eu beaucoup d'effets face à l'Italien sur ce gazon si particulier.

Sonego presque pas inquiété

Dans le premier set, aucun joueur n'a pris le service adverse et tout s'est joué au tie-break, où Sonego a accéléré sur la fin en remportant les trois derniers points pour l'empocher (7-4). Sur sa lancée, il a pris le service de Gaston à 1-1 dans la deuxième manche et a conservé son avantage jusqu'au bout, même si le Français s'est procuré deux balles de débreak au moment où son adversaire servait pour le gain du set. Dans le troisième, Sonego a mené 4-1 rapidement, et malgré la perte de l'un de ses breaks d'avance, il a conclu sans trop de problème. C'est donc lui qui pourrait avoir l'honneur de défier Rafael Nadal (s'il bat Ricardas Berankis) pour une place en deuxième semaine samedi. Hugo Gaston a quant à lui terminé sa saison sur gazon et ira disputer les qualifications de Bastad en Suède dans deux semaines.