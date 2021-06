Wimbledon (H) : Djokovic sans trembler, Berrettini au rendez-vous, Carreno-Busta et Ruud surpris

Novak Djokovic n'a pas de temps à perdre. Alors que la pluie a bouleversé le programme des premiers jours à Wimbledon, le Serbe avance dans son coin et est déjà qualifié pour le 3eme tour, alors que des matchs du 1er tour n'ont pas encore commencé. Ce mercredi, le numéro 1 mondial s'est montré rapide et efficace contre Kevin Anderson (6-3, 6-3, 6-3) en 1h44 de jeu. Avec quatre breaks en sa faveur et aucune alerte sur son service durant le match, Djokovic a passé sans encombre le 2eme tour à Wimbledon et attend désormais de savoir qui d'Andrea Seppi ou de Denis Kudla, il affrontera au prochain tour. Ensuite, le Serbe pourrait voir Cristian Garin ou Gaël Monfils, qui ont bataillé respectivement contre Bernabe Zapata Miralles (6-7, 6-3, 3-6, 6-3, 6-2) et Christopher O'Connell (4-6, 6-2, 7-6, 4-6, 6-4), se présenter sur son chemin. Dans le même temps, Denis Shapovalov est lui aussi déjà au 3eme tour, suite au forfait de Pablo Andujar. Pour son entrée en lice, Matteo Berrettini a lâché un set mais a tranquillement validé sa qualification pour le 2eme tour. Opposé à Guido Pella, l'Italien a mis un peu plus de deux heures pour s'en sortir en quatre manches (6-4, 3-6, 6-4, 6-0). Hormis une légère alerte quand il a perdu un set, la tête de série numéro 7 a déroulé et affrontera le lucky loser Botic van de Zandschulp au prochain tour.

Désillusions pour Ruud et Carreno-Busta

Peu avant, Kei Nishikori avait lui aussi fait forte impression pour son entrée en lice sur le gazon londonien. Contre Alexei Popyrin, le Japonais n'a laissé que des miettes ce mercredi (6-4, 6-4, 6-4). Un break dans chaque manche et voilà Nishikori qualifié pour le prochain tour... où il affrontera Jordan Thompson. En effet, l'Australien a fait fort en sortant Casper Ruud, l'un des jeunes en forme en 2021. Au terme d'un match en cinq sets de presque 4h, l'actuel 78eme au classement ATP s'en est sorti contre le Norvégien (7-6, 7-6, 2-6, 2-6, 6-2), après s'être fait peur quand ce dernier est revenu à égalité à deux manches partout. Suite à sa saison sur gazon peu convaincante, Ruud tentera de réagir ces prochaines semaines. Autre grosse surprise ce mercredi à Wimbledon, l'élimination d'entrée de Pablo Carreno-Busta. Finaliste à Majorque, Sam Querrey n'a laissé aucune chance à l'Espagnol pour l'emporter en trois sets (7-6, 6-4, 7-5) et moins de 2h de jeu. Pour lui aussi, la saison sur gazon est à oublier. A noter également, que John Isner a également été surpris par Yoshihito Nishioka au terme d'un combat de cinq manches (7-6, 2-6, 6-3, 6-7, 6-4).