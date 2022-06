Wimbledon (H) : Djokovic passe facilement l'obstacle Kokkinakis

Djokovic n’a tremblé qu’une seule fois

Après la petite alerte et le set perdu face à Soonwoo Kwon, Novak Djokovic a déroulé. Sur le Centre Court de Wimbledon, la tête de série numéro 1 du tournoi n’a pas perdu beaucoup de temps face à Thanasi Kokkinakis. L’Australien, sacré en double avec Nick Kyrgios lors de l’Open d’Australie, a très vite eu la tête sous l’eau. Dès la première balle de break contre lui, le 79eme joueur mondial a cédé sa mise en jeu pour se retrouver mené trois jeux à rien. Sur sa lancée, Novak Djokovic a maintenu la pression sur son adversaire qui, à la quatrième opportunité, a cédé une deuxième fois son service. Sur un dernier jeu blanc, le numéro 3 mondial a conclu cette première manche à sens unique. La deuxième a très rapidement tourné en faveur du tenant du titre à SW19. En effet, dès le deuxième jeu de service de Thanasi Kokkinakis, Novak Djokovic a fait le break avant de ne pas connaître la moindre difficulté sur son engagement.Un deuxième set que le Serbe aurait pu conclure un peu plus tôt s’il avait su passer outre la résistance de l’Australien, qui a écarté quatre balle de set sur son service… avant de rendre les armes dès le jeu suivant. Un ascendant que la tête de série numéro 1 a confirmé à peine le troisième set lancé. En effet, sur le premier jeu de service du 79eme mondial, Novak Djokovic a fait le break avant de le consolider pour mener cinq jeux à un. Après avoir manqué une première balle de match, le numéro 3 mondial a dû écarter pour la première et seule fois du match une balle de break. La deuxième occasion de conclure s’est avérée être la bonne (6-1, 6-4, 6-2 en 2h03’) et permet à Novak Djokovic de rejoindre au troisième tour son compatriote Miomir Kecmanovic. Ce dernier, tête de série numéro 25, a pris le meilleur sur Alejandro Tabilo en quatre sets (7-6, 7-6, 3-6, 6-3 en 2h57’).