Wimbledon (H) : De l'incertitude chez Federer après sa défaite face à Hurkacz

Roger Federer ne s’attendait sans doute pas à ça. En quarts de finale de Wimbledon, le Suisse a été dominé en trois manches par Hubert Hurkacz et quitte ce gazon londonien dont il avait fait une priorité lors de son retour à la compétition en début d’année. Face à la presse, celui qui a remporté huit fois le tournoi a confié son impuissance lors d’une fin de match à sens unique en faveur de son adversaire et qui s’est conclue sur une ovation de la part du public massé dans les travées du Centre Court. « Dans les derniers jeux, je sentais que je ne pourrai pas revenir. Ce n'est pas une situation à laquelle je suis vraiment habitué, encore moins à Wimbledon, a déclaré Roger Federer. Mais, oui, le public a été fantastique. J'adore ça, c'est pour ça que je joue. C'est pour ça que je suis encore là. » Aux yeux du Suisse, « Hubert Hurkacz a été énorme » lors de ce quart de finale quand il confie que l’usure mentale a pu jouer un rôle dans cette défaite. « Je l'ai vécu face à Félix Auger-Aliassime, à Halle. Quand tu es mené et que tu ne sais plus quoi faire car tu es plus limité qu’avant, a résumé le Bâlois. Avec tous les efforts déjà faits... tu essaies, mais ça devient de plus en plus difficile. C'était un peu pareil face à Hurkacz. »

Federer indécis quant à son avenir

A 39 ans, Roger Federer se rapproche de la fin de sa carrière et, interrogé sur la possibilité d’avoir joué son dernier match à Wimbledon, le Suisse s’est montré indécis. « Je ne sais pas, a admis le numéro 8 mondial. L'an dernier, mon but était vraiment de pouvoir disputer un autre Wimbledon. L'idée était de pouvoir rejouer l'an dernier. Mais cela n'a pas été possible à cause de la pandémie. J'ai pu revenir cette année, ce qui me réjouit. Mais pour tout ce qui concerne l'après Wimbledon, on va prendre le temps de se poser avec mon équipe et d'en parler. Il va me falloir quelques jours. » S’il ne cache pas que l’envie de jouer reste présente, il ne cache pas que son âge implique de l’incertitude. Annoncé par l’ITF comme présent aux prochains Jeux Olympiques, Roger Federer a préféré réserver sa réponse définitive. « J'espère prendre une décision la semaine prochaine car ça va aller vite maintenant, a déclaré le Bâlois. J'ai besoin de quelques jours. » Avant cela, il faudra accepter la déception liée à cette défaite face à Hubert Hurkacz. « Je suis déçu de ne plus être en lice. Mais il faut vite digérer ça et passer à la suite, a ajouté Roger Federer. Je suis OK avec ça, j'ai l’habitude. »