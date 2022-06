Wimbledon (H) : Couacaud craque sur la fin contre Isner

Première élimination d'un Français contre un étranger en ce premier lundi de Wimbledon. Alors que Benoit Paire s'était incliné en début de programme contre son compatriote Quentin Halys, et qu'Ugo Humbert et Adrian Mannarino se sont qualifiés, Enzo Couacaud a pris la porte. Issu des qualifications, le 206eme joueur mondial disputait son tout premier match dans le tableau principal de Wimbledon, et il avait droit comme premier adversaire au recordman du match de tennis le plus long, John Isner, 24eme mondial. Le natif de l'Ile Maurice a livré un formidable combat, mais il a fini par s'incliner après 3h18 de jeu : 6-7, 7-6, 4-6, 6-3, 7-5. Comme prévu, l'Américain a enquillé les aces (54 !), ce qui lui a offert treize jeux gratuits. Mais Couacaud, auteur de 13 aces, a parfaitement tenu le choc.

Isner impeccable en fin de match

Le Français a remporté un premier set sans aucune balle de break des deux côtés sur le score de 8-6 au jeu décisif. Dans le deuxième, il a sauvé la seule balle de break de la manche à 5-5, avant de s'incliner au tie-break (3-7). Dans le troisième, Couacaud a réussi son seul break du match, à 2-2, ce qui lui a permis de mener deux manches à une. Mais Isner a haussé son niveau de jeu au meilleur moment, pour breaker à 3-2 dans le quatrième set, et surtout en fin de cinquième, où il a remporté 15 des 16 derniers points du match à partir de 5-4 pour le Français ! Le joueur de 27 ans a cédé au pire moment, mais nul doute qu'il gardera une belle expérience de ce match. Son objectif sera désormais de franchir les qualifications pour la première fois de sa carrière à l'US Open fin août.