Wimbledon (H) : Avant son entrée en lice, Novak Djokovic assure être très en confiance

Novak Djokovic repart au combat. Deux semaines après son triomphe en finale de Roland-Garros face à Stefanos Tsitsipas, le numéro 1 mondial va se mettre en quête d’un troisième titre du Grand Chelem en 2021 sur le gazon de Wimbledon. Face à la presse à la veille de son entrée en lice contre Jack Draper, le Serbe n’a pas caché ressentir que son « niveau de confiance est assez élevé », ce qu’il justifie par ses résultats des derniers mois mais sans cacher que les Internationaux de France ont été très exigeants le concernant. « C’est quelque chose de normal en ayant remporté les deux Grands Chelems qui se sont joués cette année et en jouant très bien à Roland Garros, même si ce tournoi m’a beaucoup pris mentalement, physiquement et émotionnellement », a ainsi déclaré Novak Djokovic. Néanmoins, la tête de série numéro 1 de Wimbledon confie espérer surfer sur « une quantité incroyable d’énergie positive et de confiance » liée à son succès sur la terre battue parisienne.

Djokovic espère pouvoir enchaîner

A l’occasion de cette conférence de presse, le numéro 1 mondial a abordé le sujet du très court intervalle entre Roland-Garros et Wimbledon, lié au décalage d’une semaine du tournoi parisien. « Je ne peux pas me permettre de profiter beaucoup de cette victoire, quatre jours après avoir remporté le titre, je m’entraînais déjà sur gazon, a déclaré le Serbe. Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce qui s’est passé à Paris, mais le calendrier du tennis est comme ça, il faut passer à la page suivante. » Vainqueur des deux dernières éditions du Grand Chelem britannique en 2018 et 2019, Novak Djokovic a l’espoir de rééditer l’expérience cette année. « J’adore cet endroit, c’est le tournoi de rêve, a confié le numéro 1 mondial. Depuis que j’ai 7 ans je rêvais de gagner Wimbledon, marcher sur ces pistes me donne la chair de poule, ça m’inspire à jouer du mieux que je peux. » Et cela commencera dès ce samedi, sur le Centre Court.