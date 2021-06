La dura caída de #Mannarino (y el retiro) lograron en #Federer el alivio que no tuvo con su actuación. El suizo avanzó a la R2 en #WIMBLEDON: 6-4, 6-7 (3), 3-6, 6-2 y abandono, tras 2h44m. Gasquet o Sugita, próximo rival de Roger. pic.twitter.com/pHqTtCERzt

— Sebastián Torok (@sebatorok) June 29, 2021

Paire ne va pas mieux

Quelle tristesse pour Adrian Mannarino... Le joueur français était de train de réussir l'un des plus beaux matchs de sa carrière, le jour de ses 33 ans sur le Centre Court de Wimbledon contre la légende Roger Federer, mais il a été contraint d'abandonner après avoir mené deux sets à un.Après l'intervention du kiné, le Suisse a ensuite remporté les trois jeux suivants, égalisant ainsi à deux sets partout, et le Français, incapable de pousser sur sa jambe, a décidé de jeter l'éponge. Tellement cruel ! Jusque-là, Mannarino avait réussi un très bon match, profitant aussi des erreurs de son adversaire, pas très à l'aise sur ce gazon un peu humide (4 coup droits ratés dans le tie-break perdu 7-3, notamment). Le Suisse, auteur de 15 aces, revenait pourtant dans le match à l'occasion de ce quatrième set, avant ce coup sort qui l'envoie directement au deuxième tour, contre Gasquet ou Sugita.Contraint de retourner aux vestiaires la veille en raison de l'obscurité grandissante, l'Avignonnais, mené deux sets à rien (6-3, 6-4) par Diego Schwartzman, avait déjà un pied et demi dehors. Au moment de se coucher, il lui restait toutefois toujours l'espoir de pouvoir réussir une remontée folle et de renverser le petit Argentin dans le cinquième set.Visiblement pas réveillé ou une fois de plus rattrapé par ses démons et son manque d'envie presque systématique du moment,Schwartzman, éliminé en quarts de finale par Rafael Nadal à Roland-Garros, a aligné les jeux sous les yeux d'un Paire spectateur et qui n'a pratiquement fait que donner les points à son adversaire durant cette dernière manche qui l'a vu toucher le fond une fois de plus."On nous met dans des bulles alors que tout le monde est à l’extérieur en train de boire des coups et que personne n’a le masque", a uniquement trouvé à rétorquer le barbu en réponse à sa sanction. Comme à Paris, le tournoi s'arrête d'entrée pour celui qui n'aura pas la possibilité de tenter de se racheter de ses échecs constants du moment à l'occasion des Jeux de Tokyo, dans la mesure où il ne sera pas retenu en raison de son comportement des derniers mois.(Avec A.S.)