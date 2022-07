Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas ne sont pas ressortis indemnes de leur duel. Ce samedi, sur le Court n°1 de Wimbledon, l’Australien et le Grec ont offert au public un duel accroché de bout en bout mais les deux joueurs n’ont surtout pas brillé par leur comportement. En conséquence, les organisateurs de la troisième levée du Grand Chelem ont annoncé ce dimanche les avoir tous deux sanctionnés après les incidents qui ont émaillé la rencontre, qui a vu l’Australien l’emporter en quatre manches et rejoindre Brandon Nakashima en huitièmes de finale. Déjà sanctionné d’une amende de 14 000 dollars (13 400 euros) après un incident à la conclusion de son match du premier tour face au Britannique Paul Jubb, Nick Kyrgios a écopé d’une nouvelle amende, cette fois d’un montant de 4 000 dollars (3 840 euros) pour ses paroles envers l’arbitre de chaise de ce match.

Nick Kyrgios and Stefanos Tsitsipas have both been fined for their conduct during their fiery Wimbledon encounter.