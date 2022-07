Wimbledon (F) : Tan saisit sa chance et verra la deuxième semaine

📊 Deux joueuses Françaises se sont qualifiées pour les 1/8 de finale d'un même tournoi du Grand Chelem pour la première fois depuis Roland Garros 2020 (Garcia & Ferro).

📊 A #Wimbledon, il faut remonter à l'édition 2009 (Mauresmo & Razzano).



Et maintenant, une Américaine !

Elle aurait pu ressentir de la pression en affrontant joueuse moins bien classée, avec une chance inédite de rallier la deuxième semaine d'un tournoi du Grand Chelem. Mais pas du tout ! Harmony Tan a tout simplement livré un match parfait, peut-être le meilleur de sa carrière, pour décrocher son billet pour les huitièmes de finale de Wimbledon.! Devant son public, c'est la Britannique de 25 ans, qui disputait elle aussi son premier troisième tour en Grand Chelem, qui a ressenti la pression, et elle n'a pas existé face à la Française de 24 ans, qu'elle affrontait pour la toute première fois. Harmony Tan a réussi 4 aces et servi 58% de premières balles lors de cette rencontre, où elle n'a pas eu la moindre balle de break à défendre.La tombeuse de Serena Williams au premier tour (l'Américaine a pourtant mené 4-0 dans le super tie-break et Tan aurait très bien pu s'arrêter là, preuve que tout va très vite en tennis) a pris le service de son adversaire à cinq reprises en dix occasions : à 1-0 et 4-1 dans le premier set, et à 0-0, 3-1 et 5-1 dans le deuxième, avant de l'emporter sur la troisième double-faute de son adversaire.Seul regret : qu'aucun point ne soit accordé lors de Wimbledon 2022, ce qui l'aurait pourtant faire grimper de façon phénoménale au classement. La Française jouera son huitième de finale ce lundi, contre une Américaine : la finaliste du dernier Roland-Garros et double huitième de finaliste à Wimbledon Coco Gauff (18 ans, 12eme mondiale), qu'elle n'a encore jamais affrontée, ou Amanda Anisimova (20 ans, 25eme), qui n'a jamais dépassé le deuxième tour sur le gazon londonien et qui l'avait éliminée au premier tour de Roland-Garros 2019, année où elle avait atteint les demi-finales. Harmony Tan ne partira pas favorite, mais elle n'aura rien à perdre lors de huitième de finale. Le rêve continue !