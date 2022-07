Wimbledon (F) : Sakkari tombe de haut face à Maria

Hello, fourth round 👋@Maria_Tatjana stuns No.5 seed Maria Sakkari 6-3, 7-5 to advance to a Grand Slam Round of 16 for the first time#Wimbledon pic.twitter.com/49RCUjWpBc

— Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2022

Sakkari a cédé au pire moment

Après son échec à Roland-Garros, Maria Sakkari ne verra pas non plus la deuxième semaine à Wimbledon. La Grecque, tête de série numéro 5 sur le gazon londonien, s’est inclinée dès le troisième tour à l’occasion d’un duel face à Tatjana Maria, qui restait sur une victoire face à Sorana Cirstea, 26eme dans la hiérarchie. C’est pourtant la native d’Athènes qui a mis la pression sur l’Allemande dès son deuxième jeu de service. Cette dernière a dû écarter trois balles de break pour tenir son service avant de frapper dès que l’occasion s’est présentée. En effet, la 103eme joueuse mondiale a attendu le huitième jeu pour se procurer sa première balle de break et la convertir pour mener cinq jeux à trois. Sans concéder le moindre point, Tatjana Maria a ensuite tenu son service et remporté le premier set à la surprise générale. Un ascendant que la native de Bad Saulgau aurait pu conforter dès l’entame de la deuxième manche.En effet, Tatjana Maria a échoué à convertir deux balles de break dès le premier jeu. Il n’en fallait pas plus pour réveiller Maria Sakkari. La Grecque, dans la foulée, a pris le service de l’Allemande pour mener trois jeux à rien. Le double break a été à portée de main pour la numéro 5 mondiale qui a pu servi pour égaliser à une manche partout alors qu’elle menait cinq jeux à trois. Toutefois, l’Athénienne a perdu pied et concédé trop facilement son service. Dos au mur, Maria Sakkari a haussé le ton mais a échoué sur les deux balles de set obtenues sur le service de Tatjana Maria. Cette dernière, à nouveau, n’a pas vacillé quand l’occasion de virer en tête s’est présentée sur le service de la Grecque. Menant alors six jeux à cinq, l’Allemande a servi pour le gain du match et la deuxième occasion d’y parvenir a été la bonne, concluant une série de cinq jeux remportés consécutivement. Avec cette victoire (6-3, 7-5 en 1h31’), Tatjana Maria s’assure de disputer un huitième de finale à Wimbledon pour la première fois, face à Jelena Ostapenko, tombeuse d’Irina Camelia Begu (3-6, 6-1, 6-1 en 1h30’).