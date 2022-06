Maria Sakkari est assurée d’égaler son meilleur résultat à Wimbledon. Eliminée au troisième tour en 2017 puis en 2019, la Grecque a atteint ce stade de la compétition grâce à un succès en deux manches sur Viktoriya Tomova. La tête de série numéro 5 a eu beau bien démarrer avec le break pris dès le troisième jeu, elle n’a pas su le convertir et a laissé la Bulgare revenir immédiatement à hauteur… puis perdre à nouveau son service. Menant quatre jeux à deux, Maria Sakkari a serré le jeu et n’a pas laissé la moindre opportunité de revenir à son adversaire. La deuxième balle de set a été la bonne pour la numéro 5 mondiale. Un ascendant que la native d’Athènes a très vite confirmé à l’entame de la deuxième manche. La-aussi, le troisième jeu a été celui du break mais, cette fois, Viktoriya Tomova n’a pas été en mesure de débreaker. La 112eme mondiale a ensuite tenu bon face aux deux balles de double break obtenues par Maria Sakkari. Les deux joueuses se sont alors neutralisées mais, au moment de servir pour rester dans le match, la Bulgare a cédé mais de haute lutte. Après avoir écarté quatre balles de match, la cinquième n’a pas pu l’être. Maria Sakkari s’impose en un peu plus d’une heure (6-4, 6-3 en 1h18’) et croisera le fer avec Tatjana Maria pour une place en huitièmes de finale de Wimbledon, ce qui serait une première la concernant. Cette victoire permet aussi à la Grecque de laisser derrière elle son Roland-Garros manqué avec une élimination dès le deuxième tour.

Jabeur rejoint Parry au troisième tour

Numéro 2 mondiale, Ons Jabeur a fait respecter la hiérarchie à l’occasion de son duel avec Katarzyna Kawa. Mais, si la Tunisienne a frappé fort d’entrée en prenant le service de son adversaire dès le premier jeu, la Polonaise a eu du répondant. Après avoir manqué une balle de débreak dans la foulée, la 132eme mondiale a su recoller à deux jeux partout. Toutefois, dès que l’occasion s’est à nouveau présentée, Ons Jabeur n’a pas fait de sentiments. Le neuvième jeu a vu la tête de série numéro 3 du tournoi faire à nouveau le break avant de conclure le premier set sur son propre engagement. La deuxième manche n’a pas été du même acabit. En effet, Katarzyna Kawa a été totalement éteinte par une Ons Jabeur chirurgicale. Ne concédant jamais plus d’un point sur ses deux premiers jeux de service, la native de Ksar Hellal a converti ses trois balles de break. Un scenario à sens unique qui lui a permis de mener sans forcer cinq jeux à rien. C’est alors que la Polonaise a décidé de résister et cela s’est manifesté par quatre balles de match écartées sur le service d’Ons Jabeur. Toutefois, la cinquième a été la bonne pour la Tunisienne (6-4, 6-0 en 59 minutes), qui sera l’adversaire de Diane Parry au troisième tour.