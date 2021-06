Les Américaines en forme, Kvitova déçoit

Première pour Swiatek, Golubic gagne un marathon

Désignée tête de série n°2 de Wimbledon suite aux forfaits de Naomi Osaka et Simona Halep, Aryna Sabalenka espère bien dépasser le troisième tour à Londres pour la première fois de sa carrière, et la Biélorusse a très bien entamé son tournoi avec une victoire sur Monica Niculescu (191eme) dans un match qui s'est déroulé sous le toit du court n°1.Sabalenka a déroulé dans le premier set en breakant à 1-0 et 3-0, puis elle a enchaîné en menant 3-0 dans le deuxième, avant de perdre une première fois son service (3-1), puis une deuxième (4-2) et finalement conclure sans trop trembler. Elle affrontera la wild-card Boulter au tour suivant. Qualification également de la tête de série n°32 Ekaterina Alexandrova au détriment de Laura Siegemund en seulement 59 minutes de jeu (6-1, 6-3).Elle avait gagné son premier Wimbledon il y a dix ans, puis en 2014. Mais Petra Kvitova ne réussira pas le triplé sur le gazon londonien. La Tchèque, 10eme mondiale, s'est inclinée contre une autre ancienne gagnante de Grand Chelem, retombée à la 73eme place mondiale, Sloane Stephens.Kvitova n'a pas eu d'opportunités de débreak, et la voici donc déjà dehors. Une autre Américaine ancienne gagnante de Grand Chelem est passée également, en la personne de Sofia Kenin, la tête de série n°4, qui n'a fait qu'une bouchée de la qualifiée chinoise Xinyu Wang en deux sets et 1h03 de jeu : 6-4, 6-2 sans perdre son service et en breakant à 2-2 dans le premier set et 2-2 et 4-2 dans le deuxième. Madison Keys, tête de série n°23 et autre Américaine en lice ce lundi, s'est également qualifiée en battant la Britannique Katie Swan 6-3, 6-4 en 1h13 sans avoir la moindre balle de break à défendre.A 20 ans, Iga Swiatek a gagné ce lundi son tout premier match à Wimbledon dans le grand tableau.Elle s'est imposé dans le premier set en breakant d'entrée et dans le deuxième en prenant le service adverse à 2-2 pour s'offrir sa deuxième victoire sur gazon de la saison. Le premier match marathon de ce tournoi féminin 2021 a vu la victoire de Viktorija Golubic contre la tête de série n°29 Veronika Kudermetova : 3-6, 6-1, 11-9 en 2h45, dans une rencontre marquée par dix breaks où elle a manqué deux balles de match à 5-3 dans le troisième set avant de s'imposer au bout du suspense.