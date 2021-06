Wimbledon (F) : Sabalenka déroule en ouverture

Désignée tête de série n°2 de Wimbledon suite aux forfaits de Naomi Osaka et Simona Halep, Aryna Sabalenka espère bien dépasser le troisième tour à Londres pour la première fois de sa carrière, et la Biélorusse a très bien entamé son tournoi avec une victoire sur Monica Niculescu (191eme) dans un match qui s'est déroulé sous le toit du court n°1. Elle s'est imposée 6-1, 6-4 en 1h16 en servant notamment 6 aces et réussissant 48 coups gagnants. Sabalenka a déroulé dans le premier set en breakant à 1-0 et 3-0, puis elle a enchaîné en menant 3-0 dans le deuxième, avant de perdre une première fois son service (3-1), puis une deuxième (4-2) et finalement conclure sans trop trembler. Elle affrontera la wild-card Boulter ou la qualifiée Lao au tour suivant.