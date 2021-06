Serena seemed to have slipped. She's limping and currently receiving treatment off court. #Wimbledon pic.twitter.com/cMK7esMH4c

— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) June 29, 2021



We're heartbroken for you, Serena.

Our seven-time singles champion is forced to retire from The Championships 2021 through injury#Wimbledon pic.twitter.com/vpcW1UN78s



— Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2021

Barty en trois sets

Riske et Bertens au tapis

Pliskova a souffert contre Zidansek

Retour gagnant pour Krejcikova, Gauff passe aussi

Catastrophe pour Serena Williams ! Ce n'est pas encore lors de ce Wimbledon qu'elle remportera son 24me titre du Grand Chelem pour égaler Margaret Court. Pour sa 20eme participation, l'Américaine de bientôt 40 ans a été contrainte à l'abandon alors que le score était de 3-3 contre Aliaksandra Sasnovich (100eme). Entrée sur le court avec un gros bandage au niveau de la jambe droite, Williams a failli tomber en glissant sur le gazon au début du match. Elle est rentrée au vestiaire se faire soigner et a poursuivi la rencontre pendant quelques instants mais, en larmes, la légende du tennis féminin a décidé d'abandonner. La reverra-t-on un jour sur ce court ? La question se pose.Ca passe pour Ashleigh Barty ! Contrainte à l'abandon à Roland-Garros, la n°1 mondiale va mieux, et elle a franchi le premier tour de Wimbledon en battant la future retraitée Carla Suarez Navarro (138eme) sous le toit du Center Court.Elle aurait en effet pu conclure plus rapidement contre l'Espagnole, puisqu'elle a mené 5-4 40-40 sur son service dans la deuxième manche, avant de se faire breaker et perdre le tie-break 7-1. Mais Barty a su se reprendre pour s'imposer facilement dans le dernier set et éliminer l'Espagnole, guérie du cancer, qui prendra sa retraite après l'US Open, et qui a eu droit à une standing-ovation du public londonien. Ancienne gagnante de Wimbledon, Angelique Kerber a également franchi le premier sans trop de problèmes, en battant Nina Stojanovic 6-4, 6-3 en 1h25. L'Allemande, 28eme mondiale, a raté son début de match en se retrouvant menée 3-0, mais elle a renversé la 86eme mondiale en remportant six des sept jeux suivants, puis a remporté le deuxième set en breakant d'entrée et à 5-3.Après Veronika Kudermetova, surprise la veille par la Suissesse Golubic, une deuxième tête de série a quitté d'entrée le tableau de Wimbledon. Comme la Russe, Alison Riske est elle aussi tombée dès ses débuts dans le tournoi. L'Américaine classée au 29eme rang mondial et tête de série numéro 28 du tournoi s'est inclinée mardi en trois sets (6-2, 4-6, 6-1) face à la Tchèque Martincova, 87eme au classement. Pas de problème en revanche pour les autres têtes de série en lice lors de cette deuxième journée., victorieuse dans la douleur de la Roumaine Buzarnescu (7-5, 4-6, 6-3). Future retraitée, Kiki Bertens (21eme) n'arrive pas à se remettre de son opération du tendon d'Achille en octobre dernier et elle s'est inclinée en deux sets contre Maeta Kostyuk (70eme) sur le score de 6-3, 6-4 sans être parvenue à breaker son adversaire.Maria Sakkari, demi-finaliste lors du dernier Roland-Garros, s'est imposée encore plus aisément (6-1, 6-1) que Jabeur face à la Néerlandaise Rus. Succès facile également pour Elise Mertens, sans pitié (6-1, 6-3) pour la Britannique Dart contre qui Caroline Garcia avait dû batailler récemment sur le gazon de Birmingham mais qui a bien aidé la Belge mardi en commettant 30 fautes directes.Breakée d'entrée, la numéro 13 mondiale a même dû sauver une balle de set (dans la première manche). La Tchèque s'impose finalement 7-5, 6-4 en 1h18 de jeu face à l'une des révélations du dernier Roland-Garros. Qualification également de la tête de série n°26 Petra Martic, qui a eu besoin de 2h32 pour battre Varvara Gracheva 6-7, 6-4, 6-3 dans un match marqué par douze breaks.Victorieuse de Roland-Garros à la surprise générale, Barbora Krejcikova (17eme) a pris le temps de se remettre de ses émotions et n'a disputé aucun tournoi sur gazon avant Wimbledon.en sauvant les cinq balles de break que s'est procuré son adversaire et en la breakant à 3-2 dans le premier set à 0-0 et 2-0 dans le deuxième. Qualification également de la tête de série n°20 Coco Gauff, qui s'est défaite de Francesca Jones (211eme), issue des qualifications, sur le score de 7-5, 6-4 en 1h37 en servant 9 aces et sans avoir la moindre balle de break à défendre.(Avec A.S.)